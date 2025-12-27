【2025振り返り】キス写真も…“未成年”キム・セロンさんとの交際疑惑…キム・スヒョン所属事務所がユーチューバーに法的措置 | RBB TODAY

さまざまな出来事があった2025年も残り数日。日本のみならず、お隣・韓国でも芸能界を中心に明るい話題から衝撃的な出来事まで、多種多様なニュースが駆け巡った。

スポーツソウル日本版編集部では、2025年の韓国芸能界を象徴する出来事を振り返るニュースを選出。スターの活躍や心温まる話題はもちろん、社会的な波紋を広げた事件・騒動まで、この1年を象徴するニュースを改めて整理してみた。

人気俳優キム・スヒョンの所属事務所が、YouTubeチャンネル「カロセロ研究所」が提起した疑惑について、本格的な法的対応に乗り出した。

同チャンネルと関係のあるユーチューバーが、キム・スヒョンに関する虚偽の主張を行っただけでなく、故キム・セロンさんの死にも関連づける発言をしたことで、事態はさらに深刻化している。

ユーチューバーの行動が死因の一つに？

3月10日、キム・スヒョンの所属事務所ゴールドメダリストは公式声明を発表し、「カロセロ研究所が配信でキム・スヒョンに関して主張した内容は、明らかに虚偽の情報であり、法的措置を取る」と明言した。

特に、カロセロ研究所の「キム・スヒョンがあるユーチューバーと結託し、故キム・セロンを苦しめていた」という一方的な主張に対し、厳しい措置を取る方針を示している。さらに、キム・セロンさんが未成年（15歳）だった時からキム・スヒョンと交際していたという、荒唐無稽で悪意のある噂についても強い態度で臨む構えだ。

（写真提供＝OSEN）キム・スヒョン（左）、キム・セロンさん

キム・スヒョンは韓国を代表する俳優の一人で、『星から来たあなた』『サイコだけど大丈夫』『涙の女王』などのヒットドラマに多数出演。実力派俳優として確固たる地位を築いてきた彼にとって、今回の騒動はキャリアに大きな影響を及ぼしかねない。

また、カロセロ研究所の「所属マネージャーが問題のユーチューバーと親しい関係にある」という主張に対しても、「到底看過できない虚偽情報であり、すべてに対して法的措置を取る」と強調した。

このユーチューバーは過去にも、キム・セロンさんの飲酒運転問題に関する暴露動画を公開し、彼女のイメージを貶める発言を繰り返していた人物だという。事故後、芸能活動を自粛したことで経済的困難に陥り、カフェのアルバイトをしていた際にも、「見せかけのパフォーマンスだ」と批判し、世間の厳しい視線を集める要因を作った。

キム・セロンさんは映画『アジョシ』やドラマ『女王の教室』などに出演し、若手演技派女優として注目を集めていたが、2022年に飲酒運転で事故を起こし、活動を自粛。しかし、復帰の機会を模索する中で誹謗中傷に晒され、精神的な負担を抱えていたとみられる。

結果的に、キム・セロンさんに対する世論は冷ややかになり、SNS上では誹謗中傷が相次ぐことに。そして彼女は、その重圧に耐えきれず、2月16日に“極端な選択”でこの世をさるという、悲劇的な結末を迎えた。

「サイバーレッカーを一掃してほしい」

キム・セロンさんの死から3日後、問題のユーチューバーは「故キム・セロンについての立場を明らかにします」と題した動画を公開し、「一部で、私が彼女を苦しめていたと主張しているが、それは事実ではない。反論できる証拠がある」と述べた。さらに、「この3年間、キム・セロンに関する動画はすべて、彼女の知人や所属事務所関係者の検閲を受けた上で公開していた」と弁明した。しかし、こうした釈明にもかかわらず、世間の反応は冷たく、「今さら言い訳しても信用できない」と批判の声が続いている。

このようななか、キム・スヒョン側がカロセロ研究所に対して法的措置を取ると発表したことで、問題のユーチューバーにもさらなる圧力がかかる形となった。キム・セロンさんは生前、キム・スヒョンとの親密そうな自撮り写真をSNSに投稿し、熱愛説が浮上。キム・セロンさんは当該写真をすぐに削除したが、ユーチューバーは熱愛説を拡散する動画を制作していた。現在その動画は削除されている。

ネット上では、「この機会にサイバーレッカー（誤情報を拡散して収益を得る悪質ユーチューバー）を一掃してほしい」「カロセロだけでなく、このユーチューバーも法的制裁を受けるべきだ」といった厳しい意見が相次いでいる。

そして11日夜、カロセロ研究所はライブ配信で2人の関係について言及。キム・セロンの遺族から提供されたとされる生前のメッセージ、写真が公開された。

2024年3月19日にキム・セロンがキム・スヒョンに送ったとされるこのメッセージには、彼女がかつて所属し、キム・スヒョンが現在も所属する芸能事務所「ゴールドメダリスト」との金銭トラブルについて、必死に訴えている内容が含まれていた。

さらに、キム・セロンが生前、キム・スヒョンから頬にキスをされている写真も公開。撮影当時、キム・セロンは中学3年生で未成年だったとされており、キム・スヒョンの行動に対しても疑問の声が上がっている。

カロセロ研究所は元政治家やジャーナリストらが運営するYouTubeチャンネルで、芸能人や政治家に関する暴露ネタを発信している。しかし、その多くは裏付けのない憶測や誇張が多く、これまでにも複数の芸能人や企業から名誉毀損で訴えられている。今回のキム・スヒョンの法的措置により、ネット上の虚偽情報や誹謗中傷に対する厳しい対応が求められる流れが加速するかもしれない。

（画像＝カロセロ研究所キャプチャ）

◇キム・セロンさん プロフィール

2000年7月31日生まれ。9歳から子役として活動を始め、スクリーンデビューとなった2009年公開の主演映画『冬の小鳥』では孤児院に捨てられた少女を熱演。カンヌ国際映画祭に韓国の役者史上最年少で招待された。2010年の『アジョシ』ではウォンビンと共演し、大韓民国映画大賞新人女優賞を最年少で受賞。2019年に韓国で放送されたドラマ『レバレッジ：詐欺操作団』では、凄腕の女泥棒役を見事に演じて魅力的な姿を披露した。2022年5月18日に免許取り消しレベルの泥酔状態で運転して事故を起こし、活動を自粛。2025年2月16日、24歳でこの世を去った。

