乃木坂46・中西アルノ、夏ならではのエモーショナルなグラビア！ | RBB TODAY

現在発売中の42ndシングル「是非に及ばず」で選抜メンバーを務める、乃木坂46の中西アルノが、28日発売の「B.L.T.2026年9月号」にソログラビアで登場する。
中西は花柄のキャミワンピやブルーのノースリーブ姿で、夏らしいグラビアを撮影。大きなスイカを抱えて、滝や川が流れる夏の自然の中で、無邪気な表情を切り取った。水辺をバックにほほ笑む中西は、透明感にあふれながらも、どこか儚い雰囲気を持ち、夏らしいエモーショナルなグラビアに仕上がっている。
インタビューでは、中西のこれまでの夏の思い出を語っている。さらに現在開催中の「乃木坂46 真夏の全国ツアー2026」にて挑戦している“あること”を中西が告白。現在の中西に迫る内容となっている。
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