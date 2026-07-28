韓国代表、“暫定監督体制”で10月2日にベネズエラ、6日にウズベキスタンと対戦決定　9月2試合は「協議中」 | RBB TODAY

サッカー韓国代表が10月の国際Aマッチでベネズエラ、ウズベキスタンと対戦することが決まった。

韓国サッカー協会は、9～10月に韓国国内で開催される国際Aマッチ4連戦のうち、10月の2試合の対戦相手が確定したことを発表した。

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韓国代表は10月2日にベネズエラ、6日にウズベキスタンと対戦する。試合会場とキックオフ時間は後日発表される予定だ。

国際サッカー連盟（FIFA）は、北中米ワールドカップ終了後初となる今年9月の国際Aマッチを皮切りに、従来は年間5回与えられていた国際Aマッチウィークを4回に縮小した。

これに伴い、9～10月で16日間というAマッチウィークに拡大され、一挙4連戦を行うこととなった。

ウズベキスタンはFIFAランキング60位で、北中米ワールドカップで本大会初出場を果たした。グループステージではコロンビア、ポルトガル、コンゴ民主共和国と同組に入るも、最下位でグループ敗退に終わった。

ベネズエラはFIFAランキング47位で、北中米ワールドカップは南米予選で10チーム中8位にとどまり、本大会出場を逃した。

韓国はウズベキスタン相手に通算11勝4分1敗と大きく勝ち越している。最後の対戦は2018年11月10日にオーストラリア・ブリスベンで行われた親善試合で、当時はナム・テヒ、ファン・ウィジョ、ムン・ソンミン、ソク・ヒョンジュンの得点で4-0と大勝した。

ベネズエラとは過去1度のみ対戦しており、2014年9月5日に韓国・富川（プチョン）で行った親善試合で、イ・ドングッの2ゴールとイ・ミョンジュの得点で3-1と勝利している。

（写真提供＝OSEN）韓国代表

なお、確定した10月の2試合に先立ち、9月に行われる国際Aマッチ2試合の対戦相手は現在協議中であり、詳細な合意がまとまり次第、発表される予定だ。

また、ホン・ミョンボ前監督辞任によって空席となっている代表監督に関して、協会は11月の国際Aマッチウィークまでの暫定監督を公募で選出することで決定している。今後、詳細が確定次第新たに告知を行い、手続きを進める予定だ。

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