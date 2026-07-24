FUNKY MONKEY BΛBY’S、デビュー20周年企画「告白」新バージョンのMVを公開！ | RBB TODAY

今年1月25日にデビュー20周年を迎えたFUNKY MONKEY BΛBY'Sが、20周年イヤーを記念した特別企画として、2008年にリリースされた名曲「告白」の新バージョン「告白(2026ver.)」のミュージックビデオを公開した。

今回のMVは、2008年に公開され2200万回視聴されている「告白」ミュージックビデオに寄せられたコメントをFUNKY MONKEY BΛBY’Sメンバーが読み、新ミュージックビデオの企画を話し合うSNS企画を先行実施。

その中で生まれた恋愛あるあるや、それぞれの経験がミュージックビデオ内に盛り込まれている。そして“20周年”にちなんで、19回の叶わない告白と20回目の告白の模様が描かれるなど、20回目のアニバーサリーにちなんだ仕掛けも施された映像だ。

そんな青春を彩るミュージックビデオの顔ぶれとして、いま注目の若手俳優・月島琉衣＆山下幸輝が出演。学生時代ならではの、胸が締め付けられるような甘酸っぱい恋愛模様が織りなすシチュエーションには平成も令和も変わらぬ普遍的な恋愛観が描かれ、今青春のど真ん中にいる中高生も、当時を知るファンにとっても胸が熱くなるミュージックビデオになっている。

さらに、このMVにはオリジナルの「告白」MVを知るファンには嬉しいサプライズも盛り込まれているとのことだ。

FUNKY MONKEY BΛBY'Sは8月5日に20周年記念シングル「夏子」の発売も予定している。