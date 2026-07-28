TOMORROW X TOGETHER、“7年の物語”が一つの空間に…特別展示「LAYERS OF US」開催決定 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、デビュー7周年を記念する特別なイベントを開催する。

TOMORROW X TOGETHERは8月13日から9月6日まで、ソウル・城東区（ソンドング）のザ・ソウルライティウムで、デビュー7周年記念イベント「LAYERS OF US」を開催する。

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今回のイベントは、TOMORROW X TOGETHERが歩んできた7年間の物語を視覚的に表現した没入型の展示だ。メンバーが7年間にわたって積み重ねてきた物語や、アルバムを通じて伝えてきたメッセージが盛り込まれ、ファンの期待を集めている。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

TOMORROW X TOGETHERは「夢の章（The Dream Chapter）」を皮切りに、「混沌の章（The Chaos Chapter）」「名前の章（The Name Chapter）」「星の章（The Star Chapter）」まで緻密なストーリーテリングを展開し、同時代を生きる若者たちの葛藤と成長を音楽に込めてきた。今回の展示では、こうした7年間の軌跡が描かれる。

所属事務所のBIGHIT MUSICは「柔弱だった時間が積み重なって自分を形作り、互いの隙間を埋めながら、“私たち”という、より大きなアイデンティティーへと広がっていく過程を立体的に表現した」と説明した。

（記事提供＝OSEN）

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