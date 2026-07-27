乃木坂46のユニット「乃木坂野球部」がパ・リーグ6球団のユニフォーム姿で勢ぞろい！ | RBB TODAY

乃木坂46の野球好きメンバーで構成されたユニット「乃木坂野球部」が、28日発売の「B.L.T.2026年9月号」に登場する。

今回登場するのは乃木坂野球部の小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜の6人。乃木坂野球部は、41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に収録されたカップリング曲「パシフィック・リーグに連れてって」が、「2026パ・リーグ公式コラボソング」に採用されるなど、パ・リーグとコラボを行っている。

「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

今回の表紙とグラビアは、北海道日本ハムファイターズのホーム球場・エスコンフィールドHOKKAIDOで撮影。乃木坂野球部の6人はそれぞれ、パ・リーグ6球団のユニフォームをまとっている。デニムやミニスカートなど、メンバーの個性も出しつつ、ユニフォームを活かした6通りのコーディネートが華やかなビジュアルに仕上がった。

「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

さらにグラビアでは乃木坂野球部の新ユニフォームを着た6人が、北海道ボールパークFビレッジ内にある、「BALLPARK TAKIBI TERRACE ALLPAR」でバーベキューを楽しむ様子も撮影。笑顔があふれる自然体のショットは、青春感たっぷり。他にもエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた始球式の様子や、イニング間で行われたパフォーマンスの様子なども撮影。

インタビューでは、これまでの乃木坂野球部の活動を振り返りながら、「もし6人の中から部長を決めるなら？」「実際にチームを組んで試合をするなら、それぞれどのポジション？」など野球部ならではのトークテーマで盛り上がった。6人の仲の良さと野球への愛が感じられる内容だ。

「B.L.T.2026年9月号」別冊付録：乃木坂野球部（小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜） 両面超ビッグポスター（表）

「B.L.T.2026年9月号」別冊付録：乃木坂野球部（小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜） 両面超ビッグポスター（裏）

「B.L.T.2026年9月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【小川彩＆金川紗耶＆長嶋凛桜（乃木坂46）】

「B.L.T.2026年9月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【黒見明香＆柴田柚菜＆瀬戸口心月（乃木坂46）】

「B.L.T.2026年9月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【乃木坂野球部（小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜）】

別冊付録として、乃木坂野球部のメンバーの両面ビックポスターも付いている。さらにセブンネットショッピングで購入した場合、11種類のポストカードから1枚選べるポストカード付き。乃木坂野球部のポストカードは3種類から選ぶことができる。