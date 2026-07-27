 乃木坂46のユニット「乃木坂野球部」がパ・リーグ6球団のユニフォーム姿で勢ぞろい！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

乃木坂46のユニット「乃木坂野球部」がパ・リーグ6球団のユニフォーム姿で勢ぞろい！

エンタメ その他
注目記事
「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU
  • 「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU
  • 「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU
  • 「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU
  • 「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU
  • 「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU
  • 「B.L.T.2026年9月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【小川彩＆金川紗耶＆長嶋凛桜（乃木坂46）】
  • 「B.L.T.2026年9月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【黒見明香＆柴田柚菜＆瀬戸口心月（乃木坂46）】
  • 「B.L.T.2026年9月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【乃木坂野球部（小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜）】

　乃木坂46の野球好きメンバーで構成されたユニット「乃木坂野球部」が、28日発売の「B.L.T.2026年9月号」に登場する。

　今回登場するのは乃木坂野球部の小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜の6人。乃木坂野球部は、41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に収録されたカップリング曲「パシフィック・リーグに連れてって」が、「2026パ・リーグ公式コラボソング」に採用されるなど、パ・リーグとコラボを行っている。

「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU
「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU
「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

　今回の表紙とグラビアは、北海道日本ハムファイターズのホーム球場・エスコンフィールドHOKKAIDOで撮影。乃木坂野球部の6人はそれぞれ、パ・リーグ6球団のユニフォームをまとっている。デニムやミニスカートなど、メンバーの個性も出しつつ、ユニフォームを活かした6通りのコーディネートが華やかなビジュアルに仕上がった。

「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU
「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

　さらにグラビアでは乃木坂野球部の新ユニフォームを着た6人が、北海道ボールパークFビレッジ内にある、「BALLPARK TAKIBI TERRACE ALLPAR」でバーベキューを楽しむ様子も撮影。笑顔があふれる自然体のショットは、青春感たっぷり。他にもエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた始球式の様子や、イニング間で行われたパフォーマンスの様子なども撮影。

　インタビューでは、これまでの乃木坂野球部の活動を振り返りながら、「もし6人の中から部長を決めるなら？」「実際にチームを組んで試合をするなら、それぞれどのポジション？」など野球部ならではのトークテーマで盛り上がった。6人の仲の良さと野球への愛が感じられる内容だ。

「B.L.T.2026年9月号」別冊付録：乃木坂野球部（小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜） 　両面超ビッグポスター（表）
「B.L.T.2026年9月号」別冊付録：乃木坂野球部（小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜） 　両面超ビッグポスター（裏）
「B.L.T.2026年9月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【小川彩＆金川紗耶＆長嶋凛桜（乃木坂46）】
「B.L.T.2026年9月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【黒見明香＆柴田柚菜＆瀬戸口心月（乃木坂46）】
「B.L.T.2026年9月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【乃木坂野球部（小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜）】

　別冊付録として、乃木坂野球部のメンバーの両面ビックポスターも付いている。さらにセブンネットショッピングで購入した場合、11種類のポストカードから1枚選べるポストカード付き。乃木坂野球部のポストカードは3種類から選ぶことができる。


乃木坂46野球部・金川沙耶ら6人が「きつねダンス」披露で球場魅了！ファンから「可愛すぎ、大優勝！」と絶賛の嵐 | RBB TODAY
画像
乃木坂46野球部が北海道日本ハムファイターズとのコラボで、ユニフォーム姿できつねダンスを披露し、37万回以上再生される大反響を呼んだ。ファンから可愛さと企画の成功を称える絶賛コメントが相次ぎ、記憶に残る名シーンとなった。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/07/03/250235.html続きを読む »

乃木坂46の野球好きメンバー久保史緒里＆向井葉月、野球をテーマにした特別番組 | RBB TODAY
画像
　乃木坂46の野球好きメンバー「乃木坂野球部」としても活動する久保史緒里と向井葉月による特別番組『マネージャー対抗　乃木坂野球部交流戦！』がニッポン放送（18日19時30分～）と文化放送（16日19時～）で放送される。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/05/09/219798.html続きを読む »

是非に及ばず (Special Edition)
￥1,700
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

Kissのタイミング
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
《和光福》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

乃木坂46

坂道グループ

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top