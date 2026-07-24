乃木坂46・金川沙耶、「真夏の全国ツアー」で恒例の？グッズ売り場潜入！ | RBB TODAY

北海道出身の乃木坂46・金川紗耶が同グループのYouTubeチャンネル『乃木坂配信中』で、北海道公演では恒例の？グッズ売り場に潜入する様子を公開した。

4日・5日に「真駒内セキスイハイムアイスアリーナ」で行われた行われた「真夏の全国ツアー2026」北海道公演。金川は昨年、一昨年に引き続き、グッズ売り場への潜入を行った。昨年行った第二弾では、ファンにすぐ金川だとバレてしまうという結果に終わった。三度目となる今回は「今回はできるだけバレないように、なんならバレたくないくらい、私は変装を頑張ってみたいなと思います」と意気込みを語った。

キャップ、メガネ、マスクで変装して登場した金川は、気合十分。メンバーの前を通っても気付かれないほどの変装っぷりで、大越ひなのを驚かせていた。「ぜんぜんバレてなかったので、今回いけます！」と自信満々でグッズ売り場に移動した。

一人目の客には金川だと気付かれず、スムーズに接客。井上和のグッズを注文され「和ちゃんだったか～紗耶じゃなかった～」と少しガッカリしつつも、商品をピックアップし、お会計までをこなした。その後2組目、3組目と順調にバレることなく接客していく。

しかしとうとう金川のファンがグッズ売り場に。「金川紗耶さんのグッズ、全部１つずつ」というオーダーに思わず「いつもありがとうございます」と言ってしまい、即バレしてしまう。北海道公演限定で販売していた金川の写真集も注文され、「激アツじゃん！めっちゃ売れてる！うれしい」と喜んだ。

自身のファン1組にはバレたものの、その他の客にはバレることなく順調に接客を行った金川。休憩後はマスクを外して挑戦することに。3組ほどは気付かれないまま接客していたが、次の客が金川に気づき「やんちゃんですか？」と質問。「はい、私」と肯定すると、せっかくだからと金川のアクリルキーホルダーを購入した。

その後はほぼバレることなく、グッズ売り場の仕事を行うことができた金川。最後はメガネも外し、自身の写真集と個別グッズをおススメすることに。メガネを外した姿で売り場に登場すると、早速1組目の客が金川に気づいた。「やんちゃんだ」と驚く客に「やんちゃんなんですけど、今日私の写真集売ってるんですよ。買います？」と写真集を売り込み。「買います！」と即答された。続く女性にも写真集を販売し、今回の潜入は終了した。

潜入終了後、楽屋への帰り道では「金川紗耶で～す！写真集発売しました～！」とアピールし、ファンを驚かせる一幕も。最後は「潜入大成功でしたね」と笑顔を見せ「またいつか、出来たらいいなって思います」と予告した。