腰までザックリ…“大胆肌見せ”衣装のナッティ、アイドル離れした貫禄ボディ「なんてこった」 | RBB TODAY

ガールズグループKISS OF LIFEのナッティが、大胆な衣装を着こなした。

ナッティは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】ナッティ、アイドル離れした貫禄ボディ

公開された写真には、音楽フェス「WATERBOMB SEOUL 2026」に出演した際のナッティの姿が収められている。

ナッティは、ウエストまで深くカットされた白のトップスに、デニムショートパンツを合わせた。トップスからはインナーがのぞき、グラマラスなスタイルと大胆な肌見せで視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「サマークイーン」「うわああ」「信じられない」「なんてこった」「可愛い」「最高」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ナッティInstagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、8月4日に3rdシングル『SWEAT』をリリースする。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。

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