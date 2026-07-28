韓国Kリーグ、サンリオとコラボしたスタンプラリー開催へ！“パスポート”を各会場のスタンプで埋める体験型イベント | RBB TODAY

韓国プロサッカーKリーグがサンリオとコラボし、全国各地のスタジアムを回る「スタンプラリー」を開催することになった。

Kリーグを主管する韓国プロサッカー連盟は最近、ファン向けイベント「Kリーグスタンプツアー」を実施することを発表した。

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「Kリーグスタンプツアー」は、Kリーグとサンリオキャラクターズの協業で実施され、ファンが韓国全国のKリーグのスタジアムを訪れ、「2026 Kリーグ×サンリオキャラクターズ パスポート」に各クラブのサンリオキャラクターズスタンプを押していく体験型イベントだ。

「2026 Kリーグ×サンリオキャラクターズ パスポート」は、7月31日から8月9日まで「ザ・現代ソウル」地下2階で運営される「2026 Kリーグ×サンリオ サマーキャンプ ポップアップストア」で、毎日先着500個ずつプレゼントされる。

当該のパスポートはパスポート1枚とステッカー1セットで構成され、1人につき1個ずつ提供される。ファンはパスポート内のページに応援クラブのサンリオキャラクターズのステッカーを貼り付けて応援チームを表示できるほか、各クラブのスタンプを集められるスペースも用意されている。

ポップアップストアではパスポートを受け取った後、「チームKリーグ」のスタンプを押すことができ、その後は各クラブのホームスタジアムで「Kリーグ×サンリオキャラクターズ」デザインのクラブスタンプも集めることができる。

（画像提供＝韓国プロサッカー連盟）

スタジアムのスタンプゾーンは8月22日から9月20日まで、各クラブのホームゲーム当日に運営され、クラブごとのスタンプゾーンの位置など詳しい参加方法は、追ってKリーグの公式インスタグラムを通じて案内される予定だ。

パスポートにスタンプを4個以上集めた参加者は、NAVERフォームを通じてプレゼント応募イベントに応募できる。

ただし、応募には応援クラブのスタンプのほかに他クラブのスタンプが1個以上含まれている必要があり、集めたスタンプの数が多いほど当選確率が高くなる。応募者の中から抽選で200人に「パスポートケース」がプレゼントされる。

（画像提供＝韓国プロサッカー連盟）

このほかにも、指定のハッシュタグとともにSNSにリールを投稿した参加者の中から抽選で5人に「チームKリーグ サイン入りユニフォーム」をプレゼントする。

また、SNSのフィードに関連投稿をアップした参加者には、抽選で10人に「Kリーグ大賞授賞式 招待券」をプレゼントする。

連盟は「Kリーグスタンプツアー」を皮切りに、Kリーグファンに一味違った観戦体験を提供できる多様な参加型イベントを披露する予定だ。

（文＝ピッチコミュニケーションズ）

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