元NGT48・川越紗彩の大胆なランジェリー＆水着カットのみを収録！誌面カット公開 | RBB TODAY

元NGT48メンバー・川越紗彩の1st写真集オールアザー電子版『なんとかなるかも』（KADOKAWA）の未公開カット第2弾が公開された。

同書は、昨年10月14日に川越の誕生日に合わせて発売された1st写真集『なんとかなるなる』（紙本＆電子版）のオールアザーカットで構成されたデジタル写真集。紙版とは異なる構成で、グラビアの魅力をより前面に打ち出した内容に仕上がっている。

川越紗彩『オールアザー版 川越紗彩写真集 なんとかなるかも』（KADOKAWA）

川越紗彩『オールアザー版 川越紗彩写真集 なんとかなるかも』（KADOKAWA）

収録内容は、1st写真集で着用した衣装の中からランジェリーと水着カットのみを厳選。紙版の制作時に「ページ数の都合で掲載を見送ったカット」や「デジタルだからこそ収録できる」と判断した大胆なカットを川越本人がセレクトしており、よりグラビアに特化した作品となっている。

今回公開されたカットは全4点。大胆なポージングが印象的な赤のランジェリーカット、海外のヴィラのテラスで撮影したピンクのランジェリーカット、自身が考案したオリジナルキャラクター「うさーや」（うさぎ）に扮したキュートなコスプレカット、そして黒のシースルーワンピース姿の計4カットが披露された。

川越紗彩『オールアザー版 川越紗彩写真集 なんとかなるかも』（KADOKAWA）

表紙には、川越の現役アイドル時代のサイリウムカラーである水色のランジェリーと、オレンジのタイトルデザインを採用。細部にまでこだわりが詰め込まれた一冊となっている。

また、同書の発売を記念して、日本製ビーチサンダルブランド『SONOSAN│その三』（九十九の新ブランド）とのコラボが決定。手描きの「うさーや」が全面にプリントされたビーチサンダルで、ピンク、ブラック、サイリウムカラーの水色×オレンジの3色展開となっている。

川越紗彩『オールアザー版 川越紗彩写真集 なんとかなるかも』（KADOKAWA）

川越紗彩『オールアザー版 川越紗彩写真集 なんとかなるかも』（KADOKAWA）

川越は「オールアザー電子版『なんとかなるかも』は本誌に載せるか悩んだカットがたくさん詰まっているので絶対にチェックしたほうがいいです！なんとかなるかもと合わせて見てくれたら嬉しいな！」とコメントを寄せている。