20年所属したJYPから退所説も…TWICEジヒョ、ファンに意味深メッセージ「心がとても重くて難しい」 | RBB TODAY

メンバーの去就問題が囁かれているTWICE。

リーダーのジヒョがファンにメッセージを送った。

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ジヒョは7月28日、ファン向け交流プラットフォームに、TWICEファンのONCE（ワンス）に向けた長文メッセージを投稿した。

ジヒョは「いつも通り日常の話をONCEの皆さんと交わしたい気持ちはあるけれど、何事もなかったかのように話すには、まだ心がとても重くて難しい」と率直な心境を明かした。

続けて、「皆さんとコミュニケーションを取る前まで、本当にたくさん悩み、とても慎重になっていた。ONCEをあまり長く待たせないよう、きちんと整理して、できるだけ早くお知らせできるようにする」と約束した。

（写真提供＝OSEN）ジヒョ

そして、今後の去就についても自ら言及。「自分の人生の主体として、しっかりと賢く考えたうえで選択するので、これまでと変わらず、ONCEの皆さんには応援して信じていてほしい」と伝えたほか、「私は心からTWICEというチームを愛し、大切に思っている。その気持ちだけでも、ONCEの皆さんなら理解してくれると信じている」と、TWICEへの愛情も強調している。

さらに、「本当に久しぶりになってしまってごめんなさい。何気ない日常の話をしたり、冗談を言い合えたりするようになったら、また来ます」と付け加え、最後は「しっかり眠って、しっかり食べて、しっかり休んで、みんなで元気に乗り越えていきましょう。いつもありがとう」とファンを気遣う言葉も添えた。

ジヒョは2015年にTWICEのメンバーとしてデビュー。練習生時代を含めると、約20年にわたりJYPエンターテインメントに所属してきた。

最近では、TWICEの一部メンバーの専属契約終了や移籍の可能性が取り沙汰されており、ジヒョの去就にも注目が集まっている。

一部では、ジヒョがJYPと再契約せず、個人事務所の設立を準備しているとの報道も出ているが、現時点で正式に確認された事実ではない。

JYPエンターテインメントはメンバーの今後の去就について、「内容が確定し次第、ご案内する予定」との立場を示している。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。

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