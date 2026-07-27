「『風』を担当いたしました」浜辺美波、「ネイチャー」テーマの東宝カレンダーの撮影完了を報告！ | RBB TODAY

浜辺美波が公式Xを更新。2027年東宝カレンダーの撮影を行ったことを報告した。

浜辺は「今年も!!2027年度の東宝カレンダーの撮影を終えました」と、髪をなびかせながらほほ笑むショットを投稿。東宝カレンダーは、東宝芸能に所属する女優の中で、選ばれし12人だけが撮影され、掲載されるもの。CM、ドラマ、映画で活躍する一流女優の証ともいえる。東宝カレンダーは毎年テーマが決められており、2027年の全体のテーマは「ネイチャー」だという。「私は『風』を担当いたしました」と、風になびく布を背景に、白い服を着た浜辺が爽やかにほほ笑むショットがアップされている。浜辺は昨年に引き続き11月を担当するとのこと。

この投稿にファンからは「『風』のような爽やかなイメージにぴったりですね」「爽やかな風。爽やかな笑顔。美波ちゃんのイメ一ジにピタリ。」「美波ちゃんの透明感も相まって、すごく爽やかなお写真になりそうですね」と絶賛するコメントが寄せられている。

※浜辺美波が東宝カレンダーの撮影を報告する投稿