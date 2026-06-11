南沙良、24歳誕生日配信を予告！「ぜひ見て下さい」 | RBB TODAY

女優の南沙良の公式Xが10日、翌11日に誕生日生配信を行うことを告知した。

2002年6月11日生まれで24歳の誕生日を迎えた南。NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」「光る君へ」に出演するなど活躍中。2023年には主演ドラマ「君に届け」が放送されたほか、2026年2月に公開されたゆりやんレトリィバァ監督の映画「禍禍女」でも主演を務めた。

南の公式Xは11日に「南沙良24歳誕生日生配信」を行うと発表。20時からインスタライブ、20時30分からFC限定生配信を行うと明かした。

併せて質問も募集するとのこと。

また、ポストには南自身が映った告知動画も公開されており、本人は「24歳の誕生日を祝して、インスタライブを8時から、ファンクラブ限定の生配信を8時半から予定しています。ぜひ見て下さい。お願いします。ファンクラブも入ってください！」と呼びかけた。

ポストには、「配信、楽しみにしてます」「見ます！」「めちゃくちゃ楽しみにしてます」という声が集まっている。

