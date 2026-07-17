みちょぱ、第一子出産を報告！「髪の毛ふっさふさの元気な男の子です」 | RBB TODAY

17日、モデルでタレントのみちょぱこと池田美優が、インスタグラムを更新。第一子を出産したことを報告した。

みちょぱは「先日、我が家に小さな家族が誕生しました！髪の毛ふっさふさの元気な男の子です」と出産を報告。赤ちゃんが寝ている姿を公開した。すでに退院し自宅に戻っているそうで「まだまだ慣れない日々が続きますが、我が子を一生守っていけるように、家族みんなで楽しく過ごしていけたらと思います。」と綴っている。同時に夫の大倉士門もインスタグラムを更新し、「何より、頑張ってくれた妻みちょぱには本当にありがとうの気持ちでいっぱいです。」と妻への感謝を伝えた。

この投稿にファンからは「おめでとうございます」「みちょぱお疲れ様おめでとう」と祝福のコメントが多数寄せられている。また、PUFFY・大貫亜美や近藤千尋、益若つばさなど芸能人からもお祝いコメントが寄せられていた。

※みちょぱが第一子出産を報告した投稿