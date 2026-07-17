ABEMA『CELEB SECRET』藤井サチ、同期・広瀬すずらへの焦りから陥った“摂食障害”の過去を初告白 | RBB TODAY

ABEMA（アベマ）は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな人生と、そこに隠された「秘密」に迫るオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の第5話を、18日（土）夜9時より放送する。

（C）AbemaTV,Inc.

『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤に迫るドキュメンタリーシリーズ。

密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持つ人気モデルの藤井サチ、国内外合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーのMONAKO、9か国語を操り「準ミス・ワールド2025日本代表」にも輝いた現役医大生のLara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズム事業を展開するうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4名だ。主題歌には“新世代アイコン"として注目されるグレイシー・エイブラムスの『Risk』が起用されている。スタジオMCには指原莉乃、満島真之介、JO1の河野純喜、令和ロマンの松井ケムリの4人が務める。

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第5話では、現在第一子の出産を控える藤井サチに密着している。14年間にわたるモデル人生の裏には、15歳で発症した壮絶な摂食障害の過去を告白。同期である広瀬すずや岡崎紗絵が目覚ましい活躍を遂げる中で抱いた強い焦りと劣等感を抱えていた。「もっと痩せなければ価値がない」という強迫観念に縛られていたという過去が赤裸々に語られる。身も心もボロボロだった暗闇の10代から彼女を救い出した「ある出会い」についても明かされる予定だ。

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さらに、9か国語を操る現役医大生のLaraが、15歳から3年間留学していたスイスの超名門校を再訪する。王族や貴族、大統領の子どもが集まる世界最高峰の学校で、アジア系の生徒からいじめを受けていたという衝撃の事実を告白。絶望の中でLaraが立ち上がるきっかけとなった強い信念にも迫る。