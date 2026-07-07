倖田來未、妹・misonoの第一子出産を祝福！「姉妹揃って同い年ベイビーおめでとう」とファンもお祝い | RBB TODAY

倖田來未が7日、インスタグラムを更新。妹でタレントのmisonoが第一子を出産したことを祝福した。

倖田は「みーもー！のすけー！！おめでとう！！」とmisonoとの2ショットを投稿。misonoは5日に放送された密着番組「NO MAKE」（ABEMA）で今年の春に第一子を出産していたことを公表した。misonoの夫でドラマーのNosukeは結婚後、精巣がんを患い、手術や抗がん剤による治療を行っていたが、2024年に寛解。misonoは不妊治療を行い、第一子を授かった。

倖田は不妊治療を経て無事赤ちゃんが生まれたことを「本当に奇跡やね。」とコメント。「毎日が不安で、安心できないとゆうその気持ちが赤ちゃんにも伝わって、素敵な子に育ってくれると思います！」と妹に温かいメッセージを送った。またmisonoの夫Nosukeにも触れ、「ほんとにいつも兄弟のようにうちの子と接しているので、きっと素敵なお父さんになるんやろなーて思ってました」と評した。倖田は現在第二子を妊娠しており、misonoの子とは同学年になる予定。「まさか、妹と同じ学年の子を持てる日がくるとは、、すごい巡り合わせで、何が起こるかわからないのが人生なんやなと思います！」と語った。

この投稿にファンからは「お二人のファンですがすごくすごく嬉しいです」「姉妹で一緒に子育ても楽しみですね」「ほんとーに姉妹揃って同い年ベビーおめでとうございます」と祝福のコメントが寄せられている。

※倖田來未がmisonoの第一子出産をお祝いする投稿