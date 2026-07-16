ビックダディ・林下清志、妻から離婚届が送られるも「提出しない」と宣言 | RBB TODAY

ビックダディこと林下清志が16日、アメーバオフィシャルブログを更新。妻に離婚届を差し出されたことを明かした。

林下は「深刻な状況です、嫁さんから離婚届が届きました。」と、先月結婚したばかりの妻から離婚届が届いたことを明かした。妻・里菜さんとは先月24日に婚姻届けを提出したばかり。里菜さんは名古屋在住で、別居婚であることも明かしていた。里菜さんについては「こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です。」と感謝していたが、12日のブログで「今は嫁さんとも揉めてる」とうまくいっていないことを示唆。妻・里菜さんのブログにも「私は、意見が違うことや喧嘩をすること自体が嫌なのではありません。嫌なのは、耳の痛い話や向き合わなければいけない問題が出てくると、何も言わずに黙ってしまうことです。」と林下を批判する内容が掲載されていた。林下は「確かに意見が会わない事もありますが『こんなに可愛い嫁さんはもう見つからない』を信条に提出せずに『事無かれ主義』で押し倒す事」と、離婚届は提出しないと宣言。「きっと許してくれるでしょう。」と希望を述べた。

この投稿には「仲直り、出来るといいですね。話せば大丈夫ですよ。」というコメントが寄せられている。

※林下清志が妻から離婚届が届いたことを明かした投稿



