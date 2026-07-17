鬼越トマホーク・良ちゃん、騒動を謝罪！投稿も削除 | RBB TODAY

17日、鬼越トマホーク・良ちゃんがXを更新。渡部建を誹謗中傷した投稿について謝罪した。

良ちゃんは「先日、僕のXの投稿で、行き過ぎた表現で渡部さんを傷つける発言をしてしまいました。」と騒動に言及。キャスティングを打診したイベントプロデューサーと話して、行き違いであったことを理解したと述べた。渡部を誹謗中傷した理由については「嫌われていると思っていた先輩から、僕らのYouTubeに出たいと言われて正直嬉しかったので僕なりに真摯に対応をしていた中、断られた時に勝手に裏切られたと思い、憤りを感じてしまいました。」からだと説明。「改めまして、今回の件で世間の皆様を大きくお騒がせしてしまったこと、そして嫌な思いをさせてしまったこと、皆様にお詫び申し上げます。」と謝罪した。問題となった渡部を批判する投稿は削除されている。

この投稿に「これ謝罪でもなんでもないですよね。謝るべきは渡部さんであって世間にでは無いです。」「皆様へは謝罪しているけど渡部さんへの謝罪は記載してないな…」といった厳しいコメントが寄せられている。

※鬼越トマホーク・良ちゃんが謝罪した投稿





