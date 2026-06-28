元AKB48・倉持明日香が結婚したことをプロレスのリング上でサプライズ発表「本当におめでとう」とファンも祝福 | RBB TODAY

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元AKB48・倉持明日香が結婚したことをプロレスのリング上でサプライズ発表「本当におめでとう」とファンも祝福

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　元AKB48の倉持明日香が27日、Xを更新。スペシャルリングアナウンサーを務めたプロレスのリング上で、結婚したことをサプライズ発表した。

　倉持はXに「ご報告です。結婚いたしました！本日、交野天の川プロレスのリングで発表の場をいただきました。」と結婚を報告。リング上で結婚を発表した時の様子を動画でアップしている。結婚を発表したのは大阪府交野市で行われた「交野天の川プロレス」のリング上。試合終了後リングの上に上がった倉持は「本日は倉持さんの方からお知らせがあるということで」と振られると「私、倉持明日香は……結婚しました！」と自らの結婚を発表した。突然の発表にリング上のレスラーや会場のファンたちも「えええ！」と驚愕。相手は一般男性とのこと。また、結婚の証人は「私の神様小橋さんにお願いし、あたたかく見守っていただきました」とプロレスラーの小橋健太に頼んだことを明かし、小橋との2ショットもアップしている。

　この投稿に元AKB48の高橋みなみは「もっちぃおめでとう　お幸せにー♡」と祝福。ファンからも「これは間違いなく史上最もクールな結婚発表です。」「プロレスのリングでの発表、最高にかっこいいです！ご結婚おめでとうございます！」とお祝いのコメントが寄せられている。

※倉持明日香がリング上で結婚を発表した投稿


元SKE48松村香織、熱愛報道の倉持明日香をTwitterでも祝福！ | RBB TODAY
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SKE48の元メンバー松村香織が15日、自身のTwitterを更新。ラグビー日本代表の稲垣啓太選手との熱愛が報じられた元AKB48の倉持明日香をお祝いした。
https://www.rbbtoday.com/article/2019/11/16/174768.html続きを読む »

元AKB48倉持明日香、舞台版『バイオハザード』ヒロインに決定 「わくわくしています！」 | RBB TODAY
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　今年8月にAKB48を卒業した倉持明日香が、カプコンの人気ゲームを舞台化した『BIOHAZARD THE STAGE』（10月22日より上演）のヒロイン、 メアリー・グレイ役に決まった。
https://www.rbbtoday.com/article/2015/09/10/135120.html続きを読む »

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