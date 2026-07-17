ドイツビール5ブランドが立川に集結！「立川オクトーバーフェスト2026」9月開催 | RBB TODAY

「立川オクトーバーフェスト2026」が9月11日から23日までの13日間、東京・国営昭和記念公園の花みどり文化センターゆめひろばで開催される。入場は無料で、飲食代は別途必要。

飲んで食べて歌って踊る13日間の“ドイツビールの祭典” 『立川オクトーバーフェスト2026』

会場には、ドイツのビールブランド5社が集結。「Camba Bavaria」「カーメリテン」「クロンバッハ」「シュナイダーヴァイセ」「ホフブロイ・ミュンヘン」のビールを飲み比べられる。

飲んで食べて歌って踊る13日間の“ドイツビールの祭典” 『立川オクトーバーフェスト2026』

飲んで食べて歌って踊る13日間の“ドイツビールの祭典” 『立川オクトーバーフェスト2026』

ラインアップには、モルトの香りを楽しめる「カンバヘル」や、麦芽の甘みが特徴の「カーメリテンクロスターゴールド」、爽快な飲み口の「ピルス」などが登場。バナナやナツメグを思わせる香りの小麦ビール「シュナイダーヴァイセ オリジナル」、伝統的なダークビール「ホフブロイ ドゥンケル」も提供される。

飲んで食べて歌って踊る13日間の“ドイツビールの祭典” 『立川オクトーバーフェスト2026』

フードには、ドイツ料理の定番であるソーセージをはじめ、ステーキやピザなどを用意。各地のオクトーバーフェストで活動する音楽団による生演奏や、大学生の音楽サークル、アニメソングアーティスト、ダンス、マジックなどのステージも連日開催される。

また、ビール樽を転がしてタイムを競うレースや、水の入ったジョッキを腕を伸ばした状態で持ち続ける耐久レースなど、来場者参加型企画「ビアチャレンジ」も実施。好記録を出した参加者には景品が用意される。

飲んで食べて歌って踊る13日間の“ドイツビールの祭典” 『立川オクトーバーフェスト2026』

会場では、ポルシェやメルセデス・ベンツなど、ドイツのクラシックカーや歴代の名車を展示する予定。開催時間は平日が15時から21時、土日祝日が11時から21時で、ラストオーダーはいずれも20時30分となっている。



