RIIZEがコメダ珈琲に!?　変装なしでかき氷を楽しむ自然体SHOTに反響「腰抜かす」「イケメンすぎ」 | RBB TODAY

RIIZEのメンバーがコメダ珈琲を訪れ、注目を集めている。

7月16日、RIIZEの公式インスタグラムが更新され、「ひんやり」というコメントとともに写真が投稿された。

【写真】RIIZEメンバー、コメダ珈琲に出没！

公開された写真には、ソンチャン、ウォンビン、アントンがコメダ珈琲を訪れ、かき氷を満喫する様子が収められている。変装することなく、自然体で日本を楽しむ3人の姿がファンの視線を集めた。

この投稿を見たファンからは、「おいしかった？」「コメダでそのビジュって可能なんだ」「イケメンすぎる」「腰抜かす」「私も近所のコメダ行こうー」といったコメントが寄せられている。

（写真＝RIIZE公式Instagram）1枚目左からウォンビン、ソンチャン、アントン

なお、RIIZEは現在、日本ファンミーティング「RIIZE JAPAN FANMEETING 2026 RPG - RIIZE PLAYING GAME -」を開催中だ。7月15日に続き、本日16日も東京・国立代々木競技場第一体育館で公演を行う。

また、7月14日に放送された日本テレビ系『ヒルナンデス！』には、メンバーのショウタロウとソヒが出演し、話題を集めた。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。

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