&TEAM・K、異次元スタイル×ベビーフェイスのギャップで魅了…“スーツ姿”に沼落ちファン続出 | RBB TODAY

&TEAMのK（ケイ）が、華やかなスーツスタイルで視線を独占した。

Kは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】K、異次元スタイル×ベビーフェイスのギャップで魅了

公開された写真には、映画『ブルーロック』のワールドプレミアに出席したKの姿が収められている。

Kは、腰にカラフルなスカーフをあしらったブラックスーツをまとって登場。スタイリッシュなスーツ姿と愛らしいベビーフェイスのギャップでファンを魅了した。

投稿を見たファンからは「沼すぎる」「スタイルえぐい」「めっちゃイケメン」などのコメントが寄せられている。

（写真＝K Instagram）

なお、Kは8月7日に公開される映画『ブルーロック』に凪誠士郎役で出演する。

◇K（ケイ） プロフィール

1997年10月21日生まれ。東京都出身。本名は古賀祐大（こが・ゆうだい）。グループでは最年長メンバー。小学校からマラソンを始め、高校時代は駅伝の選手として活躍した経歴を持つ。2020年にENHYPENが誕生したオーディション番組『I-LAND』に出演したが、最終結果で惜しくも脱落。その後、2022年にHYBE LABELS JAPAN（現：YX LABELS）のオーディション番組『&AUDITION』にデビュー組として出演し、同年12月に&TEAＭとしてデビューを果たした。

■【写真】K、イケメン俳優と“顔面強すぎ”2SHOT

■【注目】＆TEAM・Kと『ブルーロック』の共通点にファン騒然

■【写真】K、爽やかな浴衣SHOTにファン悶絶