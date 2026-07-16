速水もこみち、京都にレストラン開業！築100年以上の京町屋で新たな食体験を提供 | RBB TODAY

俳優の速水もこみちが15日、インスタグラムを更新。京都にレストランを開業することを明らかにした。

速水は「速水もこみちが代表を務めるレストラン。京都・二条エリアにオープンいたします。」と投稿。世界遺産・元離宮二条城近くにある築100年以上の京町屋を改装し、京食材を中心に、ジャンルにとらわれない一皿を提供するレストランとして開業する。店名は「noden.（ノーデン）」で、「結び目」「交点」を意味するnodeと、「ご縁」のenを組み合わせた造語。「noden.」のnoは「農家」の農の意味もあるそうで「生産者と食べ手をお繋ぎしたいという想い」を込めて名付けたのだそう。不定期だが速水もシェフ・オペレーターとして料理をふるまうという。

この投稿にファンからは「絶対行きます！！」「素敵なネーミングですね。」「早く食べてみたいです」と期待のコメントが寄せられている。

※速水もこみちがレストラン開業を報告する投稿