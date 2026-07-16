HANAのYURIが『ハーパーズ バザー』表紙に初登場！「HANAにおける私の役割は、“静寂”です」 | RBB TODAY

HANAのYURIが、17日発売のインターナショナルファッション誌『ハーパーズ バザー』（ハースト婦人画報社）9月号の表紙に登場する。

YURIがソロとして同誌カバーを飾るのは今回が初めて。デビューから1年3ヵ月が経過した現在、初の全国ホールツアーの真っ最中という充実した時期に、グループでの自身の役割やメンバーへの思いを誌面で語っている。

インタビューの中でYURIは、HANAにおける自身の立ち位置について「パワフルなメンバーが多いHANAにおける私の役割は、"静寂"です。これは『そのスタンスにYURIらしさが出ていいね、好きなように自分らしくいよう！』と皆に言われて初めて気づいたことかもしれません」と語っている。

さらにメンバーとの関係性について思いを明かし、「私、オーディション中も含めて、メンバーたちのことを一度もライバルだと思ったことがないんですよ。否定が一切なく、どんなときも助けてくれる存在の彼女たちにはいつも感謝しています」と深い絆を語っている。

同誌では、少女と大人の女性の間で葛藤しながらも成長を続けるYURIの内面に迫るインタビューのほか、オーディション参加前の「過去の自分」や、これからのスタイルを突き詰めていく「未来の自分」へ宛てたメッセージも掲載される。