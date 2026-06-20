大谷翔平・真美子夫人に第二子！SNSで報告「無事に生まれてきてくれてありがとう」 | RBB TODAY

大谷翔平が20日、インスタグラムを更新。第二子が誕生したことを報告した。

大谷は英文で「We are again overjoyed to experience this wonderful day in our lives together（私たちは、人生におけるこの素晴らしい日を共に過ごせることを、再び心から喜んでいます。）Thank you for being born safety(無事に生まれてきてくれてありがとう )」と第二子が誕生した喜びを報告した。投稿には青いおくるみに包まれた赤ちゃんの足の写真も添えられている。

この投稿に多くのファンが「おめでとうございます」「新しいご家族の誕生おめでとうございます」と祝福のコメントを寄せている。また大谷が所属するロサンゼルスドジャースの公式インスタグラムも「Congratulations Shohei and Mamiko!」とお祝いした。

※大谷翔平が第二子誕生を報告した投稿