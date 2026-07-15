ミスマガジン2025・太田しずく、純白ランジェリーのオフショ公開 | RBB TODAY

ミスマガジン2025で審査員特別賞を受賞したグラビアアイドル・太田しずくが14日、Xを更新。純白ランジェリー姿のオフショットを公開した。
太田は「つい、はしゃいじゃうずくちゃん」とランジェリー姿でベットの上ではしゃぐ様子をアップ。両手を広げてベッドの上に背中からダイブしているショットは、太田の無邪気な笑顔と相まって可愛らしい雰囲気だ。白いブラジャーからは太田のたわわな胸元がのぞいており、可愛らしいだけでなくセクシーさも感じられるオフショットとなっている。
この投稿にファンからは「楽しそうで良き」「はしゃぎしずくちゃんかわいい」「笑顔めっっっちゃ素敵」と絶賛するコメントが寄せられている。
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