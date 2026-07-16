ローソンで世界のスイーツ旅！「ドバイチョコ風サンド」など8品が4週連続登場 | RBB TODAY

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ローソンで世界のスイーツ旅！「ドバイチョコ風サンド」など8品が4週連続登場

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カカオ香るショコラクッキーシュー（ベルギーチョコ使用）（税込 324 円）
  • カカオ香るショコラクッキーシュー（ベルギーチョコ使用）（税込 324 円）
  • カカオ香るショコラクレープ（ベルギーチョコ使用）（税込 346 円）
  • ご褒美スティックケーキパリっとふわとろショコラ（ベルギーチョコ使用）（税込 387 円）
  • ドバイチョコ風サンド（税込 322 円）
  • とろけるフォンダンショコラ（ベルギーチョコ使用）（税込 308 円）
  • ミラノ風チーズドルチェ（税込 343 円）

　ローソンは21日から順次、全国のローソン店舗約1万4000店で「旅するウチカフェ」フェアを開催する。「ドバイチョコ」や「バター餅」をアレンジした商品をはじめ、イタリア・ミラノ風のスイーツや、ベルギーチョコレートを使ったスイーツなど計8品を4週連続で発売する。

カカオ香るショコラクレープ（ベルギーチョコ使用）（税込 346 円）

　7月21日には、「ドバイチョコ風サンド」（税込322円）が登場。濃厚なピスタチオと、ザクザク食感のカダイフを組み合わせ、チョコブッセでサンドしたワンハンドスイーツに仕上げた。

ドバイチョコ風サンド（税込 322 円）

　同日発売の「バター香るもちもち食感バター餅」（税込171円）は、韓国で注目を集めるバター餅をイメージ。もち粉などを使った生地を、発酵バター入りマーガリンを配合した油でじっくり焼き上げ、弾力のある食感と豊かなバターの香りを楽しめる。沖縄県では販売しない。

　7月28日には、マスカルポーネのコクとエスプレッソのほろ苦さを味わえる「ミラノ風ティラミス」（税込373円）と、クリームチーズとマスカルポーネを使ったチーズケーキに甘酸っぱいベリーソースを合わせた「ミラノ風チーズドルチェ」（税込343円）を発売する。

とろけるフォンダンショコラ（ベルギーチョコ使用）（税込 308 円）
ミラノ風チーズドルチェ（税込 343 円）

　8月4日からは、ベルギー産ハイカカオチョコレートを使った「カカオ香るショコラクッキーシュー」（税込324円）と、中にとろけるショコラソースを入れた「とろけるフォンダンショコラ」（税込308円）がラインアップに加わる。

　フェア最終週となる8月11日には、ガトーショコラやチョコクリーム、チョコソースを包んだ「カカオ香るショコラクレープ」（税込346円）と、チョコムース、チョコスポンジ、チョコクリームを重ね、チョコレートでコーティングした「ご褒美スティックケーキ パリっとふわとろショコラ」（税込387円）を発売する。


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