宇野昌磨と本田真凜がアイスダンスチームで競技に挑戦！「しょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします」 | RBB TODAY

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宇野昌磨と本田真凜がアイスダンスチームで競技に挑戦！「しょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします」

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本田真凜【写真：竹内みちまろ】
  • 本田真凜【写真：竹内みちまろ】

　2024年にフィギュアスケートを引退し、プロに転向していた宇野昌磨と本田真凜がアイスダンスチームを結成して競技復帰することをそれぞれのインスタグラムで報告した。

　本田はインスタグラムで「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と報告。スケート場の上で向き合って両手を繋いでいる写真や、背中を預け合っている2人のショットを公開した。

　この決意をしたのは2024年10月だったとのこと。「オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました」と明かし、「日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています」とつづった。

　また、「難しさも、喜びも、これまでの競技生活を通して様々な感情を経験してきました。二人だからこそ、分かち合える想いを胸に、自分達が納得できる日々を積み重ねていきます」とトッププレイヤーだからこその思いを明かした。

　最後には、「応援してくださる皆さまと、この挑戦の中で出会うたくさんの景色を共有できたら嬉しいです。これからのしょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

　宇野も自身のアカウントでこの報告をリポストしている。

　ポストには、「素敵な挑戦！楽しみにしています！」「おかえりなさい」「復帰おめでとうございます！」という声が集まっていた。

※【画像】宇野昌磨と本田真凜がアイスダンスチームで競技復帰明かす


宇野昌磨、初プロデュース『Ice Brave』劇場公開決定！本田真凜との新作アイスダンスも | RBB TODAY
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