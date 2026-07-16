Cocomi、妹Kōki,との仲良しオフショット公開！ファッションにも個性が | RBB TODAY

フルート演奏者のCocomiが自身のInstagramを更新し、妹のKōki,とのツーショットを公開した。
投稿では、建築物をバックに二人の姿が写されており、黒のシックなワンピースをまとったKōki,と、華やかな花柄のワンピースを着たCocomiという、姉妹でありながら「系統真反対」なスタイリングを披露している。
Cocomiは、自分たちを「豆とキノコ」と例えたり、体質について「筋肉質と中性脂肪」と記した。さらに、着用しているワンピースが「妹から盗んだ（許可済み）」ものであることも明かしており、姉妹の仲良しな姿に注目が集まっている。
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Koki,＆工藤静香、Cocomiの誕生日をお祝い！幼少期の可愛すぎるショットも披露 | RBB TODAY
木村拓哉と工藤静香の長女・Cocomiが1日、22歳の誕生日を迎えた。同日、工藤や妹のkoki,はInstagram（インスタグラム）を更新し、Cocomiを祝福した。
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