 Cocomi、妹Kōki,との仲良しオフショット公開！ファッションにも個性が | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

Cocomi、妹Kōki,との仲良しオフショット公開！ファッションにも個性が

エンタメ その他
注目記事
Cocomi【写真：竹内みちまろ】／Koki,【撮影：小宮山あきの】
  • Cocomi【写真：竹内みちまろ】／Koki,【撮影：小宮山あきの】
  • Cocomi【写真：竹内みちまろ】
  • Koki,【撮影：小宮山あきの】

　フルート演奏者のCocomiが自身のInstagramを更新し、妹のKōki,とのツーショットを公開した。

　投稿では、建築物をバックに二人の姿が写されており、黒のシックなワンピースをまとったKōki,と、華やかな花柄のワンピースを着たCocomiという、姉妹でありながら「系統真反対」なスタイリングを披露している。

　Cocomiは、自分たちを「豆とキノコ」と例えたり、体質について「筋肉質と中性脂肪」と記した。さらに、着用しているワンピースが「妹から盗んだ（許可済み）」ものであることも明かしており、姉妹の仲良しな姿に注目が集まっている。

※Cocomi、妹Kōki,との仲良しツーショットを公開


【Amazon.co.jp限定】モーツァルト：フルート四重奏曲全集 (初回限定盤)(SHM-CD)(DVD付)(特典:メガジャケ付)
￥4,400
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

牛首村

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

Koki,＆工藤静香、Cocomiの誕生日をお祝い！幼少期の可愛すぎるショットも披露 | RBB TODAY
画像
木村拓哉と工藤静香の長女・Cocomiが1日、22歳の誕生日を迎えた。同日、工藤や妹のkoki,はInstagram（インスタグラム）を更新し、Cocomiを祝福した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/05/01/208599.html続きを読む »

Koki,と姉・Cocomiのトレーニング動画にファン「微笑ましい」「スタイル抜群」 | RBB TODAY
画像
モデルのKoki,が3日、自身のInstagaramを更新。姉・Cocomiと自宅でトレーニングする様子を公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2020/05/04/178818.html続きを読む »
《iilii》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

モデル

ピックアップ

page top