Cocomi、妹Kōki,との仲良しオフショット公開！ファッションにも個性が | RBB TODAY

フルート演奏者のCocomiが自身のInstagramを更新し、妹のKōki,とのツーショットを公開した。

投稿では、建築物をバックに二人の姿が写されており、黒のシックなワンピースをまとったKōki,と、華やかな花柄のワンピースを着たCocomiという、姉妹でありながら「系統真反対」なスタイリングを披露している。

Cocomiは、自分たちを「豆とキノコ」と例えたり、体質について「筋肉質と中性脂肪」と記した。さらに、着用しているワンピースが「妹から盗んだ（許可済み）」ものであることも明かしており、姉妹の仲良しな姿に注目が集まっている。

※Cocomi、妹Kōki,との仲良しツーショットを公開

