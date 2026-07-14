“国宝級のボディライン”横野すみれ、爽やかな夏の美ボディを大胆披露！ | RBB TODAY

7月14日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）の7月21・28日合併号のグラビアページに横野すみれ、幸田あかり、INUWASIのはのんまゆが登場している。

表紙と巻頭グラビア「美女地図」を飾るのは、横野すみれ。2000年大阪府生まれの横野は、アイドル活動を経て俳優業へと転身し、現在は7月9日スタートのドラマ『夫に不倫をお願いされました』（テレビ大阪）に出演するなど、ドラマを中心に幅広く活躍中だ。同号では“国宝級のボディライン”と称される彼女が夏の始まりを告げる爽やかな美ボディを大胆披露している。

撮影／唐木貴央 ヘアメイク／海瀬志津奈（JULLY） スタイリング／KAN

撮影／唐木貴央 ヘアメイク／海瀬志津奈（JULLY） スタイリング／KAN

人気連載「グラビアン魂」には、モデル・俳優として活躍する幸田あかりが初登場する。2004年東京都生まれの幸田は、13歳でモデルとして芸能界デビュー。2021年には映画『ペテロの帰り道』で初主演を務め、以降はグラビア・モデル・俳優と多方面で存在感を発揮している。誌面ではアバンギャルドな際どい衣装で撮り下ろりたカットを掲載。同連載を手がけるみうらじゅんとリリー・フランキーも「雰囲気がある」と彼女の魅力を絶賛している。

撮影／笠井爾示 ヘアメイク／Yoshi.T スタイリング／上野珠

撮影／笠井爾示 ヘアメイク／Yoshi.T スタイリング／上野珠

「推し撮」コーナーには、アイドルグループ「INUWASI」のメンバー・はのんまゆが登場。「テニス部の後輩」をテーマに体育倉庫でのロケを敢行し、テニスウェア姿などのキュート＆セクシーな魅力を披露している。東京都出身のはのんは2020年にINUWASIとしてデビュー。現在は、1st写真集『Darling』（扶桑社）が発売中だ。

撮影／武田敏将 ヘアメイク／mahiro スタイリング／木村美希子