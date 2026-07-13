元NGT48・小見山沙空、21歳で人生初グラビア！『週プレ』掲載＆デジタル写真集発売 | RBB TODAY

元NGT48のメンバー・小見山沙空（21歳）が、7月13日発売の『週刊プレイボーイ』にて人生初となるグラビアに挑戦している。同誌では小見山の撮り下ろしグラビアを5ページにわたって掲載。さらに同日、週プレ PHOTO BOOKより、初のデジタル写真集『キュートアグレッション』も発売された。

デジタル写真集は、同誌グラビアの未公開カットで構成された69ページにわたる作品。テニスウェア風の衣装や王道ビキニなど全5ポーズを披露しており、人生初のグラビア撮影に臨む初々しい表情から、撮影が進むにつれて見せる自然体の笑顔、ふとした瞬間にのぞかせる大人びたまなざしまでを余すところなく収録している。

小見山沙空 / キュートアグレッション 撮影：上村透生

小見山沙空 / キュートアグレッション 撮影：上村透生

タイトルの『キュートアグレッション』とは、「かわいいものを見たとき、思わず抱きしめたくなる」といった感情を表す言葉。小見山が持つ無邪気なかわいらしさと、見る人の心を一瞬で引きつける魅力が詰め込まれたタイトルとなっている。

小見山はNGT48を経て、現在は「東京CuteCute」と「Red Radiance」のメンバーとしてライブを中心に精力的な活動を続けている。天真爛漫なキャラクターとステージ上での豊かな表現力でファンからの支持を集め、アイドル界での注目度は急上昇中だ。

小見山沙空 / キュートアグレッション 撮影：上村透生

小見山沙空 / キュートアグレッション 撮影：上村透生

小見山沙空 / キュートアグレッション 撮影：上村透生

今回のグラビア挑戦について、小見山は「最初にお話をいただいたときは本当にびっくりしましたし、『私で大丈夫かな？』という気持ちもありました。撮影が進むにつれて少しずつ自然に笑えるようになり、自分でも見たことのない表情をたくさん引き出していただきました」とコメント。

また「テニスウェア風の衣装や王道ビキニなど、全5ポーズに挑戦しています。二度とない私の“初めて”を、ぜひ見届けてください！」と呼び掛けた。