天羽希純がカーテンをまとった大胆セクシーカット！「旬撮ガール」で特集 | RBB TODAY

週刊SPA!（扶桑社）が運営するサブスクサイト「MySPA!」の人気コーナー「旬撮ガール」にグラビアアイドル・天羽希純が登場。7月から5週連続での特集が組まれており、10日から3週目が公開中だ。

キュートな顔立ちに美ボディ、セクシーなコメントで熱狂的に愛される天羽は、最新写真集『BONUS』（集英社）が発売中だ。そんな熱狂的ファンを数多く持つ彼女が「旬撮ガール」では「どきどきすみん」をテーマに撮影。“お家の中”での撮影を通じて圧倒的なグラビアポージングを披露している。

撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／工藤沙恵

撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／工藤沙恵

公開されたカットでは、クロップド丈のタンクトップでへそチラを披露しながら、ショートパンツで太ももも露わにした姿が収められている。さらにタンクトップを胸の上まで引き上げた大胆なカットや、ショートパンツを降ろしてVラインをあらわにした息をのむシーンも登場。美しくきめ細かな肌が印象的な仕上がりとなっている。

撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／工藤沙恵

撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／工藤沙恵

また、ソファに座ったり寝そべったりしながらキス顔を見せるカットや、桃のように瑞々しいヒップラインが確認できるショット、白いカーテンを活用しながら光を纏った幻想的な「天女降臨カット」も収録されており、天羽の多彩な魅力が詰め込まれた内容となっている。

撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／工藤沙恵