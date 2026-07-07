アイドルを卒業した天羽希純が『FLASH』表紙＆巻頭10Pで夏先取りグラビア！ | RBB TODAY

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アイドルを卒業した天羽希純が『FLASH』表紙＆巻頭10Pで夏先取りグラビア！

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天羽希純(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優(io)
  • 天羽希純(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優(io)
  • 天羽希純(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優(io)
  • 『週刊FLASH』7月7日発売号表紙(C)光文社/週刊FLASH

　元アイドルグループ「＃2i2（ニーニ）」の天羽希純が7日発売の写真週刊誌『FLASH』（光文社）の表紙と巻頭グラビアに登場した。

　2025年末に所属していたアイドルグループ#2i2が解散し、アイドルを卒業した天羽。同誌では10ページにわたるグラビアが掲載されており、ビーチやプールを舞台に夏を先取りした圧倒的な存在感を披露している。

『週刊FLASH』7月7日発売号表紙(C)光文社/週刊FLASH
天羽希純(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優(io)

　天羽は2020年に「＃2i2」の結成メンバーとしてアイドル活動をスタート。コロナ禍や持病の悪化といった困難を乗り越えながら人気を獲得してきた。現在はアイドル活動に区切りをつけ、雑誌やテレビ、YouTubeの番組に出演するなど幅広く活躍している。

　同誌掲載のインタビューでは、アイドル卒業後の近況やライブに向けたレッスンがなくなったことで体重が増えてしまったというエピソードも明かしている。

天羽希純(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優(io)

　また、同グラビアと連動したデジタル写真集『Into the Summer』が「kokode digital（ココデジ）」および各電子書店にて発売中だ。


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