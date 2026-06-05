“魅惑のミューズ”東雲うみが表紙を飾る『FRIDAY』グラビアムック発売！一ノ瀬瑠菜、髙野真央ら14人のセクシーカット収録 | RBB TODAY

写真週刊誌『FRIDAY』のグラビアムック『FRIDAY GOLD 2026 Summer』が7月13日に講談社より発売される。

表紙および巻頭を飾るのは、タレント・コスプレイヤー・YouTuberとしてマルチな活躍を見せる〝魅惑のミューズ〟東雲うみ。本作のために撮影された完全初出しの最新グラビアで、メガボリューム30Pにわたって掲載。美しくクールでグラマラスな“オトナの魅力”を楽しめる内容となっている。また特別付録として、100分のメイキングDVDが付属する。

©講談社

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この他、2026年3月から6月にかけてFRIDAYに掲載されたグラビアの中から、反響が大きかったものを厳選して再録した「最強ヴィーナス14人の傑作選」も収録。一ノ瀬瑠菜、髙野真央、天羽希純、志崎樺音、上西恵＆怜、白濱美兎、宇咲、石川花音、沖侑果、蓬莱舞、吉田莉々加、エリマリ姉妹といった豪華な顔ぶれが誌面を彩る。なお、東雲うみ、天羽希純、志崎樺音、宇咲はDVDは未収録となっている。

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大ブレイク中のニューヒロインや人気声優、アイドルグループ出身の美女、さらにグラビア界を賑わすSEXYシスターズたちが一堂に会した、この夏ならではのハイクオリティな一冊となっている。