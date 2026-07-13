 豊田ルナ、しっとりとした“大人の色気”で魅せる！写真集『Moonlight Shadow』で新境地 | RBB TODAY
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豊田ルナ、しっとりとした“大人の色気”で魅せる！写真集『Moonlight Shadow』で新境地

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『Moonlight Shadow』（ワニブックス）
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  • 『Moonlight Shadow』表紙（ワニブックス）
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　女優・グラビア・アイドルと多面的な魅力を持つ豊田ルナのデジタル限定写真集『Moonlight Shadow』（ワニブックス）が7月10日より配信中だ。


【デジタル限定】豊田ルナ 写真集 『 Moonlight Shadow 』 (ワニブックス デジタル写真集)
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　同作は、豊田の太陽のような明るい笑顔とその裏側に潜む、しっとりとした“大人の色気”にフォーカス。洗練されたプロポーションの美しさはもちろん、女優としても躍進する彼女の情感あふれる視線が印象的なカットなど、少女の面影を脱ぎ捨て、新たなステージへと向かう深淵なる魅力を凝縮した至高のグラビアとなっている。

『Moonlight Shadow』表紙（ワニブックス）
『Moonlight Shadow』（ワニブックス）

　豊田は5歳から子役として芸能界でのキャリアをスタート。大河ドラマ『八重の桜』『花燃ゆ』や特撮作品『ウルトラマントリガー』などに出演し、2019年には『ミスマガジン2019』でグランプリを受賞。グラビア界でも確かな存在感を示している。

『Moonlight Shadow』（ワニブックス）
『Moonlight Shadow』（ワニブックス）

　また映画『シーシュポスたちのまなざし』では映画初主演を果たし、女優としての評価も高まっているほか、アイドルグループ・AND CaaaLLのライラックパープル担当としても活動するなど多彩な顔を持つ。


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