紐を引くだけでうな重が熱々に！築地うなぎ食堂「熱々チルドうな重」20日より全国受付開始 | RBB TODAY

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紐を引くだけでうな重が熱々に！築地うなぎ食堂「熱々チルドうな重」20日より全国受付開始

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築地のうな重【竹】
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  • 青手の新仔
  • 蒲焼焙焼

　築地場外市場のうなぎ専門店「築地うなぎ食堂」は、加熱式弁当容器「JET CHEF」に対応した「熱々チルドうな重」の注文を、7月20日より全国から受け付ける。

築地のうな重【竹】

　同商品は、店舗で焼き上げたうなぎの蒲焼に、ご飯とたれを合わせて仕上げた完成型のチルドうな重。一般的な冷凍蒲焼の通販とは異なり、解凍や炊飯、盛り付けの必要がなく、届いた状態のまま温めて食べられる。

築地のうな重【松】

　最大の特徴は、火や電気を使わずにうな重を温められること。食べる直前に「JET CHEF」の紐を引くと、容器内部の発熱機構が作動し、うな重を60～65℃を目安に加温する。電子レンジを使えない場所にも対応しており、自宅だけでなく、会議室や研修会場、イベント会場などでも温かいうな重を楽しめる。

蒲焼焙焼

　うなぎは、養殖期間が1年未満で、身がやわらかく骨も細いとされる「新仔うなぎ」の中から、「青手」と呼ばれるものを中心に使用。築地の店舗で焼き上げることで、ふっくらとした身質と上品な脂の味わいを引き出しているという。

蒲焼盛り付け

　2026年の夏の土用の丑の日は7月26日。同店は、自宅で楽しむお取り寄せグルメのほか、離れて暮らす家族への贈り物や、法人向けの会議・研修用弁当など、幅広い需要を見込んでいる。

蒲焼包装

　価格は税込3,880円からで、送料は別途必要。LINEや公式オンラインショップなどで注文を受け付け、冷蔵便で全国へ配送する。一部地域や離島は配送対象外となる。


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