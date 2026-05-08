【コストコ新商品】2026年5月上旬に売り場で発見！初夏の食卓を彩る注目グルメ5種 | RBB TODAY

コストコの売り場には、爽やかな季節の訪れを感じさせる新顔グルメが続々と並んでいる。今回は、手軽にシェアできるスイーツから、行楽シーズンやホームパーティーの主役になりそうなデリカの新作まで、注目の5商品を紹介する。

1．ミニロール（プレーン10個、フィグ・ハニー10個） 899円（税込み）

ポルトガル製造の生地を使用した、2種類の味わいを楽しめるミニロールパンのセット。小麦の香ばしさが際立つ「プレーン」と、イチジクの自然な甘みに蜂蜜のコクを合わせた「フィグ・ハニー」が各10個、計20個詰め合わされている。



手のひらに収まる食べやすいサイズ感で、2つの味が揃っているため飽きが来ず、女性や子どもでも手軽にパクパク食べられるのが魅力。忙しい朝の時間や子どものおやつにうってつけで、新緑の季節のピクニックや行楽シーンでも重宝しそうだ。



2．ストロベリースコップケーキ 1,998円（税込み）

以前コストコで人気を集めたスコップケーキが、約900gのより手頃なサイズにリニューアルして再登場。深めの容器にスポンジや濃厚なカスタード、ホイップクリームが層状に重ねられており、スプーンですくって豪快に楽しむスタイルのスイーツ。

ナパージュでつや出しされたキラキラと輝くいちごが中央に敷きつめられ、そのまわりをフワフワのクリームがたっぷりとあしらわれた、華やかな仕上がり。大容量でシェアしやすく、家族が集まる休日や友人とのホームパーティーにもぴったりな逸品だ。

3．ローストビーフハイローラー 289円/100g（税込み）



コストコの人気デリ「ハイローラー」に、ローストビーフを主役にした新商品が登場。過去にも期間限定で販売され人気を集めたメニューが、新たな装いで売り場に並んでいる。



まろやかなモッツァレラチーズに加え、この商品のためにつくられた西洋わさび入りの「レフォールソース」が、爽やかな辛味と酸味をプラス。ローストビーフの旨味を引き立て、奥行きのある味わいを演出している。リッチな食べ応えを楽しめる、本格感のある一皿だ。

少し贅沢な気分を味わいたい日のランチや、ワインと一緒に楽しむ夕食のサイドメニューに最適。洗練されたソースの味わいは、来客時のおもてなし料理としても活躍してくれそうだ。

4．ツナ＆コーンピザ 1,580円（税込み）



子どもから大人まで幅広い層に愛されるツナ＆コーン味が、コストコのピザシリーズに新登場。トマトペーストベースのソースに、ツナとコーン、特製マヨネーズがたっぷりトッピングされた、ありそうでなかったコスパ抜群の一枚だ。

四角形で切り分けやすく、食べきれない分を冷凍保存しやすいのも嬉しいポイント。クセのない親しみやすい味付けで、育ち盛りの子どもがいる家庭の休日ランチや、忙しい日の軽食にも役立つはず。

5．煮穴子 548円/100g（税込み）



韓国産の穴子を、しょうゆの甘辛いタレで仕上げた一品。しっかりとした味付けで、ご飯が進む味わいだ。

そのまま夕食のメインにするのはもちろん、ちらし寿司の具材や穴子丼にアレンジするのもおすすめ。何かと忙しい平日の夕食に、サッと出せる本格的な和の主菜として、食卓の満足度を高めてくれそうだ。



※コストコ座間倉庫店の情報です。