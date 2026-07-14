「ちゃんと食べてる？」熱愛報道なくサプライズ婚の韓国元アイドル女優、ガリガリ体型に心配の声 | RBB TODAY

女優のパン・ミナが新人賞受賞の喜びをファンに伝えた。

パン・ミナは最近、自身のインスタグラムを更新。

【写真】ガリガリのパン・ミナ

「もともとは楽しむために行ったDIMF（大邱国際ミュージカルフェスティバル）だったのに、思いがけないプレゼントまでいただきました」「ミュージカル『もしかしたらハッピーエンディング』に出会えただけでも幸せだったのに、新人賞という大きな贈り物までいただけるとは夢にも思いませんでした」と感謝を伝え、「クレアを愛してくださったすべての方々、そして作品を一緒に作り上げてくださったすべての方々に心から感謝します」「一生忘れられない一日になりました」と喜びを語っている。

公開された写真では、華やかなブルーのドレス姿でトロフィーを抱えるパン・ミナの姿が収められている。

一方で、ネット上では受賞を祝福する声とともに、細すぎる体型を心配する声も少なくない。

デコルテラインが際立つドレス姿では、華奢な腕や肩のラインが目を引いた。そのため、「新人賞おめでとうございます」「本当に努力が報われた瞬間ですね」「ドレス姿がとてもきれい」といった祝福とともに、「腕が細すぎて心配になる」「ちゃんと食べてる？」「健康だけは気を付けてほしい」「痩せすぎに見える」など、体調を気遣う声も相次いだ。

（写真＝パン・ミナInstagram）

Girl's Day出身のパン・ミナは昨年11月、10歳年上の俳優オン・ジュワンとの結婚を発表。熱愛報道を経ることなく届いた“突然の結婚報告”で世間を驚かせた。

プライベートでの幸せに続き、新人賞受賞という朗報も届けた彼女のさらなる飛躍に期待が集まっている。

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