【コストコ新商品】2026年6月上旬に売り場で発見！梅雨のじめじめを吹き飛ばす注目グルメ5種 | RBB TODAY

コストコの売り場には、梅雨特有のどんよりとした気分をリフレッシュさせてくれる新顔グルメが続々と登場している。今回は、疲れが溜まりやすいこの時期に活力を与えてくれるスタミナデリから、憂鬱な天気を忘れさせるような爽やかな新作スイーツまで、注目の5商品を紹介する。

1．牛肉のにんにく炒め 158円/100g（税込み）（販売商品パッケージ例 2,577円＜1631ｇ＞）

アメリカ産牛ばら肉を濃厚なタレで味付けした、食べ応え抜群のガッツリ系デリ。にんにくの芽とフライドガーリックを使用した、ボリューム感のあるメニューとなっている。

炒めるだけで食べ応えのある一皿が完成するので、スタミナをつけたい日の夕食や、育ち盛りの子どもがいる家庭のメインおかずとして食卓の満足度を高めてくれるだろう。

2．ハワイアンガーリックシュリンプ 418円/100g（税込み）（販売商品パッケージ例 2,704円＜647ｇ＞）

毎年夏に発売されるハワイアンスタイルのガーリックシュリンプが、今年もデリカコーナーにお目見えした。ガーリックシーズニングを贅沢に使用した、香ばしい味わいが魅力の季節限定メニュー。

大ぶりのエビは、フライパンで加熱して表面をカリッとさせることで一層本格的な美味しさが引き立ち、夕食のメインとしてはもちろん、雨の日のおうち時間を彩るビールのおつまみとしても重宝しそうだ。

3．国産鶏の醤油もろみ焼き 158円/100g（税込み）（販売商品パッケージ例 2,019円＜1278ｇ＞）

国産の鶏もも肉を、醤油もろみをベースとした特製ダレにじっくり漬け込んだ新作デリ。オリジナルのもろみダレによる深いコクと焼き目の香ばしさが特徴で、添えられた長ネギとの組み合わせも食欲をそそる。

焼くだけでボリューム満点のメインディッシュが完成するため、外出が億劫になりがちな時期の時短メニューとしてはもちろん、冷めても美味しさが持続するのでお弁当のおかずにも最適だ。

4．ピーチヨーグルトスコップケーキ 1,798円（税込み）

人気のスコップケーキシリーズに、夏を先取りする爽やかな新作が仲間入り。スポンジ生地にヨーグルトムースを重ね、2種類のピーチを贅沢にデコレーションした彩り豊かな一皿。

ピーチのみずみずしい甘みとヨーグルトの程よい酸味が調和したスッキリとした味わいは、家族が集まる休日やホームパーティーのデザートに最適で、食後のひとときを華やかに彩ってくれそうだ。

5．塩パン 9個入り 1,198円（税込み）

バターをたっぷり使用した生地に大粒の岩塩をトッピングした新作の塩パン。バターと塩の王道の組み合わせが魅力で、シンプルながら目を引く見た目も特徴だ。

そのまま味わうほか、具材を挟んでサンドイッチにするなど、さまざまなアレンジにも活用できそう。忙しい朝や小腹が空いた時にも活躍してくれそうな一品である。



※コストコ座間倉庫店の情報です。