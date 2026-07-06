しゃぶしゃぶ温野菜の新商品「海鮮チゲ鍋」「コムタン鍋」を食べ比べ！夏限定韓国鍋フェア試食会が開催 | RBB TODAY

「しゃぶしゃぶ温野菜」は7月1日、田町三田口店にてメディア限定の試食会を開催した。同試食会は、7月15日よりスタートする期間限定フェア「夏のごちそう韓国鍋」のお披露目を兼ねたもの。会場では、フェアの主役となる「海鮮チゲ鍋」と「コムタン鍋」を中心に、韓国の食文化“パンチャン”を感じられる小皿料理や、夏らしいひんやりデザートなどが紹介された。

「海鮮チゲ鍋／コムタン鍋」

今回のフェアは、“夏のごちそう韓国鍋”をテーマに、韓国で親しまれている鍋料理と、しゃぶしゃぶ温野菜ならではの食べ放題スタイルを組み合わせた内容。試食会ではまず、2種のだしについて担当者から説明が行われ、「海鮮チゲ鍋」と「コムタン鍋」の食べ比べが行われた。

「海鮮チゲ鍋」は、コチュジャンや粉唐辛子、ニンニクに、あさり・カニ・オキアミなどの魚介エキスを合わせた一品。魚介の旨みと唐辛子のほどよい辛みが重なり、後を引く“旨辛”な味わいに仕上げている。一方の「コムタン鍋」は、牛肉や牛骨などを煮込む韓国の伝統的なスープをベースに、牛の旨みを引き出したまろやかでやさしい味わいが特長だ。

「牛肉の旨みあふれる コムタンだし」

会場では、「コムタンだしはあっさりしているかと思いきや、コクがあってお肉も野菜もおいしく食べられた」「海鮮チゲだしは魚介の旨みがしっかり感じられる」「パンチャン（副菜）もしっかり作り込まれていておいしい」といった感想も聞かれた。鍋の味わいに加え、小皿料理を自由に組み合わせながら楽しめる点にも関心が寄せられ、食べ放題ならではの“温野菜流韓国グルメ”を体験する場となった。

三種の国産野菜ナムル

ピリ辛韓国きゅうり

ロゼクリームトッポギ

ヨーグルトアイスとレモンのピンス

韓国の食卓に欠かせない“パンチャン”としては、「三種の国産野菜ナムル」「ピリ辛韓国きゅうり」「ロゼクリームトッポギ」などを用意。「豆乳冷麺（温野菜流コングクス）」や「ヨーグルトアイスとレモンのピンス」も登場し、鍋だけでなく、前菜から締めまで韓国の夏を感じられるラインアップとなっている。

株式会社レインズインターナショナル温野菜マーケティング部 部長 杉山仁美

「食べきりセット／海鮮チゲ鍋御膳」

「食べきりセット／コムタン鍋御膳」

期間限定フェア「夏のごちそう韓国鍋」は、7月15日から9月15日まで開催。食べ放題コースは120分制、90分ラストオーダーで、「豚コース」が4,378円（税込）、「牛コース」が4,708円（税込）、「黒毛和牛コース」が5,918円（税込）、「霜降り黒毛和牛コース」が7,568円（税込）。小学生未満は無料、小学生は半額、60歳以上は500円引きとなる。また、食べきりセットとして「海鮮チゲ鍋御膳」「コムタン鍋御膳」も用意され、各2,838円（税込）で販売される。