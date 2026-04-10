【コストコ新商品】2026年4月上旬に売り場で発見！新生活にピッタリの注目デリカ4種＆スイーツ2種 | RBB TODAY

コストコの売り場には、この時期ならではの新顔グルメが続々と登場している。今回は、なにかと慌ただしい新生活の食卓を彩ってくれそうなデリカの新作から、イベントや手土産としても重宝するスイーツまで、注目の6商品を紹介する。

1．卵ベーコンサンドイッチ 130円/100g（税込み）

1パックにゆで卵を約10個も使用している、見た目のインパクトも抜群なサンドイッチ（6個入り）。ベーコン入りのたまごフィリングがパンの端まで、はみ出しそうなほど詰まっており、シェアしても十分な満足感を得られるボリュームだ。

味の決め手にはアンチョビオイルソースやローストガーリックパウダーが使われており、奥行きのある味わい。忙しい朝や新生活のランチタイムを支える頼もしい味方として活躍しそうだ。

2．にんにく鶏まぜそば 119円/100g（税込み）

にんにくのパンチが効いた特製の甘辛ダレが、モチモチの太麺と蒸し鶏の旨味を一層際立たせるスタミナ満点の一皿。コリコリとした特製メンマの食感が心地よいアクセントになっており、最後まで食べ進めたくなる工夫が感じられる。

タレを直前に合わせるスタイルにより、麺の食感を損なわずに楽しめる設計。慌ただしい日の夕食にも重宝しそうな一品だ。

3．カルボナーラ 189円/100g（税込み）

桜のチップでじっくりと燻された「乾塩ベーコン」の芳醇な香りが、クリーミーなソースに奥深いコクをプラス。濃厚な味わいの中にも、ピリリと効いた黒こしょうが全体をまとめ上げ、最後まで飽きさせない本格的な仕上がりとなっている。食べる直前に加熱すれば、表面のチーズがとろとろに溶け出し、ソースと麺がより一層絡み合う一皿だ。

家族みんなに喜ばれる定番のおいしさは、お祝い事が多いこれからの季節の食卓を華やかに彩ってくれるだろう。

4．天然ぶり味醂干し 198円/100g（税込み）

脂の乗りが抜群な大型の天然ぶりを贅沢に厳選。コストコ特製のタレに漬け込み、旨味を凝縮するよう丁寧に干し上げているのが特徴。

1枚1枚が肉厚で非常に満足度が高く、パッケージによって差はあるものの、1パックに15枚以上は入っているボリュームも魅力。切り身や刺身でも人気のコストコのぶりを、一味違う美味しさで堪能できる。時間のない朝食などにも簡単に一品追加できる、ストックしておきたい便利なアイテムだ。

5．マンゴーミルクプリン 1.25kg 1,398円（税込み）※特別価格

甘みと酸味が絶妙な濃厚なマンゴーを、ミルクのまろやかさが包み込む贅沢なスイーツ。容量は1.25kgとずっしり重く、かなり満足感のあるサイズ。大粒の果肉が入ったソースがふんだんにかけられており、白と黄色のコントラストが鮮やかな見た目も美しい。

これからの季節にふさわしい華やかな南国の香りと、とろけるようなのど越しを楽しめる。インパクト抜群のビジュアルは、手土産にしても「コストコらしい商品」として喜ばれること間違いなしだ。

6．オレンジクランベリーマフィン 6個入り 798円（税込み）

コストコのスイーツを代表する人気商品、マフィンシリーズの新作。爽やかなオレンジの甘さと、クランベリーの甘酸っぱさが絶妙なバランス。

表面にはスライスアーモンドがたっぷりとトッピングされており、コクと自然な甘みが良いアクセントになっている。ソフトできめ細やかな生地から果実の風味が広がる、朝食やおやつに最適な仕上がりとなっている。



※コストコ座間倉庫店の情報です。