BTS・V、日本の「アイドル人気投票」1位を席巻！圧倒的支持でブランド界にも広がる影響力 | RBB TODAY

BTSのVが、日本のアイドル人気投票で276週連続1位を記録した。

また、別のK-POP関連投票では累計697万票を獲得し、全期間累計1位を維持している。

【画像】BTS・V、行く先々が“聖地”に

Vは、7月6日から12日まで行われた日本のアイドル人気ランキングサイト「音韓（NEHAN）」の投票でトップに立ち、276週連続1位を維持した。今回の結果により、Vは5年以上にわたり首位を守り続けていることになる。

また、K-POP専門サイト「KPOP JUICE!!」でも全期間累計1位を記録しており、累計697万票を獲得。2位との差は247万票以上に広がっている。

Kカルチャー専門プラットフォーム「K-board」でも強さを見せている。Vは「男性アーティスト・韓国アイドル人気ランキング」と「韓国ドラマ男優人気総選挙」、「イケメン総選挙」でそれぞれ全期間1位を獲得した。

日本での高い知名度は、ブランドキャンペーンにもつながっている。

（写真＝JINRO）

日本のスキンケアブランド「Yunth」はVをアンバサダーに起用し、テレビCMや現地プロモーションを展開している。VがPRした一部商品は、日本で品切れが相次いだという。

コカ・コーラも、Vのキャンペーン映像を活用したプロモーションを行っている。

さらに、韓国最大級の統合型リゾート「パラダイスシティ」は、東京メトロ銀座駅や表参道駅をはじめ、大阪など日本の主要都市でキャンペーンを展開している。

また、コスメブランド「TIRTIR」は、ポップアップストアやさまざまな現地イベントを実施した。最近では、Vをグローバルアンバサダーに起用した韓国の焼酎ブランド「JINRO」も、日本法人の眞露株式会社を通じて日本でのマーケティングに乗り出した。

（写真＝Vファンクラブ）

日本のテレビ番組も、Vのグローバルな影響力に注目した。

フジテレビの朝の情報番組「めざましテレビ」は、Vのインスタグラムフォロワー7500万人突破のニュースを紹介した。

ファン投票での長期1位、ソーシャルメディアでの影響力、ブランドキャンペーンが相まって、日本における“V効果”が続いている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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