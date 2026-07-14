“日本でAV男優になりたい”元受刑者、G-DRAGONら有名人の名を持ち出し…芸能界への未練なのか | RBB TODAY

元歌手のコ・ヨンウクがネット上で話題だ。

日本のAV業界に関する投稿に続き、有名人に触れた投稿も再び注目を集めている。

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コ・ヨンウクは7月12日、自身のXに「人を笑わせながら、ただ楽しく生きていきたかった」と投稿し、過去の芸能活動を振り返るような言葉をつづった。

続けて、「韓国では仕事を見つけるのが難しそうだが、日本では男性AV俳優が不足しているという話をどこかで見た気がする。法的に可能なら」と書き込み、ネット上で大きな反響を呼んだ。

さらに、現在も第一線で活動を続ける著名芸能人たちを念頭に置いたとも受け取れる投稿も続いた。

（写真提供＝OSEN）コ・ヨンウク

彼はMBCのバラエティ番組『遊ぶなら何する？』の放送画面を掲載し、「そんなにテレビ出演が好きなのだろうか。どれだけ金持ちになれば満足するのか。欲にはキリがない」と投稿した。

この画面にはユ・ジェソク、ハハ、チュ・ウジェらが映っていたことから、ユ・ジェソクに向けた発言ではないかとの見方が広がっている。

その前日には、音楽番組『不朽の名曲』の放送画面を掲載し、シン・ドンヨプについても言及。「酒を飲みながら番組出演もこなすなんて、体力がすごい」としたうえで、「『動物農場』を見ていると、いつも目がうつろな感じに見える」と投稿し、再び議論を呼んだ。

こうした発言が続くなか、過去のSNS投稿も改めて注目を集めている。

コ・ヨンウクは以前、幼少期のG-DRAGONと撮影した写真を公開し、「クォン・ジヨン（G-DRAGONの本名）君が7歳の頃、私の役を演じて私を真似していたというだけでも家門の栄光だ」と投稿していた。そして、「今回の人生が、すべて失敗だったわけではなさそうだ」ともつづっていた。

また別の投稿では、過去に所属していた男女混成グループRoo'Ra時代の自身のラップスタイルにも触れ、「クライングラップ（泣きながらラップする独自のスタイル）は韓国で自分だけのものだった」と主張。「いつからか他人がやったもののように定着してしまい不快だ」と、自身の音楽的功績が正当に評価されていないとの不満も示していた。

コ・ヨンウクは2010年から2012年にかけて、複数の未成年者に対する性的暴行および強制わいせつの容疑で起訴され、2013年に懲役2年6カ月の実刑判決が確定した。

（写真＝コ・ヨンウクX）コ・ヨンウクと7歳のG-DRAGON

当時は個人情報の公開や電子監視装置の装着命令も下された。2015年7月に出所して以降は、SNSやYouTubeなどを通じて活動再開を試みてきたが、その都度アカウントが閉鎖され、現在はXが主な発信の場となっており、表舞台への復帰は難しい状況が続いている。

そんななか、著名芸能人への言及や刺激的な発言を繰り返していることから、ネット上ではさまざまな反応が寄せられており、一部では華やかな芸能界への未練ではないのかという意見も上がっている。

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