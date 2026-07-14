芸能界復帰の前触れ？“薬物使用”で有罪のユ・アイン、豪華スター集結のVIP試写会で目撃！ | RBB TODAY

俳優ユ・アインが、映画『ホープ』（原題）のVIP試写会の会場で目撃された。

薬物使用をめぐって執行猶予付きの判決を受け、活動を休止しているなか、久しぶりに公開された近況に関心が集まっている。

【写真】ユ・アイン、VIP試写会で目撃

7月13日、ソウル・江南（カンナム）区のメガボックスCOEXでは、ナ・ホンジン監督の新作映画『ホープ』のVIP試写会が行われた。

この日の会場には、俳優イ・ジョンジェ、ヨム・ジョンア、シム・ウンギョン、イ・ジア、チン・ギジュ、ク・ソンファンをはじめ、BLACKPINKのジスとロゼなど、多くのスターが出席し、会場に華を添えた。

なかでも、オンラインコミュニティやSNSを中心に、ユ・アインの姿を捉えた目撃動画が拡散され、話題を集めた。

公開された動画のユ・アインは、黒い服を身にまとい、帽子を深くかぶって登場。目元がほとんど見えないほど顔を隠していたものの、特徴的な顎のラインや口元から、ユ・アインだと分かる姿だった。

（写真＝SNS）VIP試写会で目撃されたユ・アイン（右）

ユ・アインは会場で知人と会い、明るい表情で挨拶を交わしたほか、うれしそうに抱き合う様子も捉えられた。久しぶりに伝えられた近況を受け、オンライン上ではさまざまな反応が寄せられている。

ユ・アインは、麻薬類を常習的に使用した容疑で裁判にかけられ、懲役1年、執行猶予2年の判決を受けた後、公式活動を中断し、自粛の時間を過ごしている。

最近では、12年間所属した事務所UAAを離れ、ギャラクシーコーポレーションと専属契約に向けて協議しているとのニュースが伝えられ、関心を集めた。一部メディアでは、数十億ウォン（約数億円）規模の契約金を提示されたとの説も報じられている。

（写真提供＝OSEN）ユ・アイン

さらに、チャン・ジェヒョン監督の新作映画『ヴァンパイア』（仮題）への出演説も浮上し、復帰の可能性に注目が集まっている。ただし、投資・配給会社NEW側は、ユ・アインの出演について「確定したことはない」との立場を明らかにしている。

VIP試写会の会場でユ・アインの姿が目撃されたことで、今後の芸能界復帰をめぐる関心も再び高まっている。

◇ユ・アイン プロフィール

1986年10月6日生まれ。本名オム・ホンシク、韓国・大邱（テグ）出身。2003年のドラマ『四捨五入』でAraの恋人役を演じ一躍有名に。デビューから1年でファンミーティングが開催されるほど異例の速さで人気を高めるが、芸能活動を一時休止。2006年から活動を再開し、2010年のドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』で強い存在感を発揮。以降、ドラマ『ファッション王』『チャン・オクチョン』『密会』、映画『ワンドゥギ』『ベテラン』『王の運命－歴史を変えた八日間－』『バーニング 劇場版』などの話題作に出演した。2025年7月、麻薬類管理法違反の容疑などで懲役1年、執行猶予2年が確定した。

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