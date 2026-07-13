八木莉可子、ファミチキを豪快にパクリ！ファミリーマート新CMが14日から放映 | RBB TODAY

ファミリーマートは、14日から「揚げ物・お惣菜 超おトク祭り」を全国約1万6,400店で開催する。ファミチキ各種を1個購入するごとに、次回、レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜の購入時に使える50円引きレシートクーポンが発行される。また、キャンペーンのスタートにあわせ、八木莉可子が出演する新TVCM「揚げ物お惣菜 超おトク祭り」篇も、同日から一部地域を除く全国で放映される。

同CMは、八木が人気ホットスナックを豪快に頬張る、3連続の食べカットからスタート。「クリスピーチキン（プレーン）」や「スパイシーチキン」、「ころじゃが」などを、商品名をテンポよく口にしながら次々と味わっていく。

CMカット「揚げ物お惣菜 超おトク祭り」篇

CMカット「揚げ物お惣菜 超おトク祭り」篇

コミカルな表情やポーズ、ダンスのような動きも見どころ。最後には「これぜーんぶ！！！」のセリフとともに、揚げ物やお惣菜を圧倒的な勢いで食べ進める。八木の気持ちのいい食べっぷりに、思わずホットスナックを買いに走りたくなる仕上がりだ。

CMカット「揚げ物お惣菜 超おトク祭り」篇

撮影では、商品名を伝える決めゼリフを、スタンダードな言い方だけでなく、茶目っ気たっぷりの“変顔”や異なるニュアンスで表現。全力で演じた直後に八木自身が吹き出し、スタッフからも笑いが起こったという。「ころじゃが」とつぶやく場面でも、さまざまなトーンやポージングを試し、終始温かな雰囲気で撮影が進められた。

CMカット「揚げ物お惣菜 超おトク祭り」篇

インタビューで八木は、仕事終わりにファミリーマートへ立ち寄り、「クリスピーチキン」と「カフェラテ」を買って帰ることが多いと告白。海外の人に薦めたい商品には「ファミチキ（レッド）」を挙げ、「じわじわと、でもガツンとくる辛さ」と魅力を語った。

袋リニューアル

さらに、7月14日から刷新されるホットスナック袋については、クラシックな雰囲気を残しながら、ポップさが加わったデザインを評価。なかでも文字の一部に星を取り入れたデザインがお気に入りだと明かしている。ファミチキ袋の刷新は9年ぶりで、ファミリーマート創立45周年と「ファミチキ」誕生20周年を記念して行われる。

ファミチキ

ファミチキ

アメリカンドッグ

ころじゃが

「揚げ物・お惣菜 超おトク祭り」のキャンペーン期間は、7月14日0時から8月3日23時59分まで。クーポンは7月14日7時から8月10日23時59分まで利用できる。対象商品の一例として、「ファミチキ」は税込248円、「クリスピーチキン（プレーン）」は税込198円、「ころじゃが（うま塩味）」は税込230円で販売される。なお、地域や店舗によって、価格や取り扱い状況が異なる場合がある。