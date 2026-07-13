北川景子、ハーゲンダッツの新アンバサダーに就任！“濃いしあわせ”がこころを満たす様子を描く新CMに出演 | RBB TODAY

俳優の北川景子が、ハーゲンダッツの新たなブランドアンバサダーに起用された。これに伴い、北川が出演する新TVCM「しあわせ、濃い濃い。」篇が、13日から全国で放映されている。

同作で北川が味わうのは、ハーゲンダッツ ミニカップ『バニラ』。金色のスプーンでひとさじずつすくって口に運ぶと、濃厚な味わいに思わず笑みがこぼれる。最後には、愛おしい相棒に触れるかのようにカップをそっとなで、“濃いしあわせ”に満たされた表情を見せている。

バーガンディーのカーペットや輝く金色のスプーンなど、撮影セットも高級感たっぷり。北川は撮影を振り返り、贅沢なアイスクリームを味わう世界観の中で、リラックスして撮影できたと明かした。

「しあわせ、濃い濃い。」篇

ブランドアンバサダー就任の知らせを受けた際には、「嬉しかったです」と喜んだ北川。ハーゲンダッツは日頃から家族で楽しんでいるそうで、子どもたちもよく食べているという。

お気に入りのフレーバーを尋ねられると、『バニラ』に加え、昔から好きな商品として『クッキー＆クリーム』と『グリーンティー』を紹介。最近はクリスピーサンドにハマっており、『ザ・リッチキャラメル』や『贅沢いちごミルク』も味わったと語った。

「しあわせ、濃い濃い。」 篇

最近のハマりぶりは相当なものらしく、「ここのところは3日連続クリスピーサンドを食べました！」と告白。「2日に1回ぐらいは食べている気がします」と、ハーゲンダッツ愛をのぞかせた。

ハーゲンダッツを食べるのは、子どもが寝た後の静かな夜が多いそう。1日を頑張った自分へのご褒美として、少し贅沢なアイスクリームを楽しんでいるという。

スペシャルインタビュー「しあわせ、濃い濃い。」篇

CMメッセージ「しあわせ、濃い濃い。」にちなみ、最近幸せを感じた出来事についても回答。映画祭や映画関連のイベントで、久しぶりに俳優仲間や先輩と再会できる時間に幸せを感じる一方、家族のために料理をしたり、手芸を楽しんだり、水回りを磨いたりする何げない日常も大切にしていると話した。

新TVCMに加え、北川が出演するスペシャルインタビュームービーとメイキング映像も、ハーゲンダッツ公式YouTubeチャンネルで公開されている。