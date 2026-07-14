胸元のタトゥーもあらわ…ミンニ、プールで見せた妖艶なスイムウェア姿に視線集中「うわあああ」 | RBB TODAY

i-dleのミンニが、妖艶な姿でファンを魅了した。

ミンニは7月12日、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ミンニ、妖艶なスイムウェア姿

公開された写真には、プールで撮影するミンニの姿が収められている。黒のスイムウェアに、フリル付きのブラウンのシースルーカーディガンとミニスカートを合わせたミンニは、妖艶な雰囲気を漂わせ、視線を奪った。

また、本物かどうかは定かではないものの、胸元のタトゥーがあらわになった大胆なスタイルでファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは、「うわあああ」「耐えられない」「タトゥー!?」「美しい」「失神する」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ミンニInstagram）

なお、ミンニが所属するi-dleは、7月6日に9thミニアルバム『We made』をリリースした。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。

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