【コストコ新商品】2026年7月上旬に売り場で発見！夏本番に向けてチェックしたい注目グルメ4選 | RBB TODAY

コストコの売り場には、いよいよ夏本番を迎えるこの時期にぴったりの新顔グルメが続々と並んでいる。今回は、暑い季節にうれしいさっぱり系メニューから、食べ応えのあるデリやベーカリーまで、注目の4商品を紹介する。

1．ヤンニョム蒸し牡蠣 348円/100g（税込み）（販売商品パッケージ例 1,799円＜517ｇ＞）

ふっくらと肉厚な蒸し牡蠣に、特製の旨ダレをたっぷりと絡めた韓国スタイルの新作デリ。あらかじめ火を通した蒸し牡蠣を使用しており、加熱不要でそのまま食卓に出せるのが大きな魅力だ。 韓国グルメ好きにはたまらない、甘辛いヤンニョム味に仕上がっている。

訪れた日には店頭に2つしか残っていないほどの人気ぶりを見せていた。冷えたビールや酎ハイのおつまみとしてはもちろん、しっかりとした味付けを活かして、夏休みの夕食の一品としても重宝するだろう。

2．いわし握り寿司 20貫 1,298円

千葉県・銚子産の寿司〆いわしを贅沢に使用した、光り物好きには見逃せない寿司セット。針生姜やおろし生姜、青ネギがトッピングされた握り寿司と、さっぱりとした甘酢ガリやきゅうりと合わせた巻き寿司の2種類が詰め合わされている。

青魚特有の旨味を生姜やネギが引き立て、食欲が落ちがちな暑い時期でも食べやすいのが特徴。つややかな見た目が食卓を華やかに彩り、ランチタイムにシェアするだけでなく、来客時のおもてなしにもぴったりだ。

3．ラグーペンネ 129円/100g（税込み）（販売商品パッケージ例 1,767円＜1,370ｇ＞）



牛ひき肉、赤ワイン、香味野菜の旨味が溶け込んだ濃厚なラグーソースを、トマトベースのペンネに合わせた新作。表面にはグラナパダーノチーズのリッチな風味が加わり、オレガノやパセリといったハーブを効かせたソースがペンネによく絡んでいる。

食べ応えのあるボリューム感と、親しみやすい味付けで、家族みんなが満足できそう。レンジで加熱するだけで本格的な一品が完成するため、なにかと忙しい夏休み期間の時短ランチや、ホームパーティーのメイン料理として華を添えてくれそうだ。

4．ローストガーリックチーズブレッド 2本入り 998円（税込み）

1パックに2本、総重量約750gというコストコらしいずっしりとしたボリューム感が自慢の新作ベーカリー。1本あたり約499円というコストパフォーマンスの高さも魅力だ。

生地にはチーズとローストガーリックが贅沢に練り込まれており、そのままでも美味しく味わえるが、トースターで軽く焼くことでガーリックの香りが一層際立ち、香ばしさが格段にアップしそう。夏の朝食としてはもちろん、デリと合わせてディナーパンとして活用するなど、幅広いシーンで活躍すること間違いなし。

※コストコ座間倉庫店の情報です。

