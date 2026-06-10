スノーボード金メダル・戸塚優斗が結婚！相手はスノーボードオリンピック出場今井胡桃 | RBB TODAY

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スノーボード金メダル・戸塚優斗が結婚！相手はスノーボードオリンピック出場今井胡桃

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戸塚優斗（写真：長田洋平/アフロスポーツ）
  • 戸塚優斗（写真：長田洋平/アフロスポーツ）

　ミラノ・コルティナ冬季オリンピックで、スノーボード男子ハーフパイプ金メダルを獲得した戸塚優斗が9日、インスタグラムを更新。元スノーボーダーの今井胡桃と結婚したことを発表した。

　戸塚は浜辺で今井をおんぶした写真をアップ。「いつも応援してくださる皆様へ　このたび今井胡桃さんと結婚致しました」と結婚を報告した。2人とも黒のスーツ姿で、今井はひまわりのブーケを手に持って笑っている。戸塚は28年の平昌オリンピックでは11位、22年の北京オリンピックでは10位、3回目に出場したミラノ・コルティナオリンピックで見事金メダルを獲得している。今井は22年の北京オリンピックに女子ハーフパイプの選手として出場。現在は競技を引退し、ネイルやまつエクのサロンを経営している。今井が経営するサロンのインスタグラムには、戸塚が来店してネイルの施術を受ける様子もアップされており、仲の良さが垣間見えた。戸塚は「これからも2人で笑って支え合いながら、私たちらしく歩んでいきたいと思います。まだまだ未熟な2人ですが、温かく見守っていただけると嬉しいです　今後ともよろしくお願いします」とファンへメッセージを送っている。

　この投稿にファンからは「おめでとうございます！ネイルしてくれた彼女さんですよね。」「ご結婚おめでとうございます　戸塚選手にたくさんの感動をもらいました」「末永くお幸せに＆これからもご活躍期待してます!!」と祝福のコメントが寄せられている。

※戸塚優斗の投稿


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