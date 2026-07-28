坂東英二さん、慢性心不全のため死去、享年86歳 | RBB TODAY

元プロ野球選手でタレントの板東英二さんが22日、慢性心不全のため亡くなった。享年86歳。

板東さんの公式サイトは28日、「突然のお知らせとなりますが、板東英二は、令和8年7月22日に慢性心不全のため永眠いたしました。享年86歳でした。」と報告。「晩年は、周りの皆様が最後まで本当にあたたかく見守ってくださったお陰で、家族に囲まれ穏やかな時間を過ごせましたこと、故人にとっては何よりの幸せだったと思います。」と板東さんの晩年ついて伝えた。すでに葬儀は家族のみにて執り行われている。

板東さんは1958年、徳島商業の投手として夏の甲子園に出場。奪三振83個（一大会における通算奪三振最多記録）を達成した。その後中日ドラゴンズに入団し、プロ野球選手として活躍。引退後はタレントとして活躍していた。

※板東英二さん公式サイトが死去を報告した投稿